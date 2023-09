escuchar

Según el Index IT, un estudio colaborativo entre Bumeran y el Gobierno de la Ciudad del primer semestre de 2023, el sueldo requerido del sector IT está, en promedio, un 29,3% por encima de la remuneración media pretendida del mercado. Aunque la diferencia es sustancial está 10 puntos porcentuales por debajo del período anterior. Lo cual marca, según el sitio de búsquedas laborales, que hay una disminución en la diferencia salarial entre el sector IT y el resto del mercado.

El diferencial salarial entre el mundo tecnológico y la media de mercado es más acotado en los puestos junior (26,8% a junio de 2023) y más amplio en los puestos de mayor seniority (27,3% -senior- y 31,6% -supervisores-).

En junio de 2023, el salario pretendido IT en los puestos junior fue de 257.098 pesos mensuales, mientras que el promedio del mercado era de 202.700 pesos. En las posiciones senior y semi senior, la remuneración requerida en el sector IT fue de 370.961 pesos por mes, y la media del mercado era 291.317 pesos. En los casos de jefe o supervisor, el sueldo solicitado fue 621.042 pesos, y el promedio del mercado fue de 472.036 pesos. Siempre según Bumeran.

Sobre este punto, Gustavo Guaragna, del Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos (OPSSI), señala que lo que se ve es que “disminuyeron las pretensiones” y que muchos sueldos “no se ajustaron por inflación”. Y señala un punto que tiene que ver con la distorsión del mercado. “En muchos casos se les dificulta entender cuánto debe ser la remuneración pretendida, por lo que sucede a nivel general”.

Para Esteban Sargiotto, director del Observatorio del Trabajo Informático (OTI), “se ve claramente la disminución de la diferencia salarial. Cuando comparamos medianas salariales de IT vs RIPTE (que da una idea de dónde están los salarios de trabajadores estables) el RIPTE funciona como una cota superior: los sueldos informáticos nunca superaron a los valores del RIPTE”, sostiene. Y agrega su diagnóstico: “Esta nueva evidencia se suma a otros relevamientos de la industria que demuestran que el poder adquisitivo del salario informático no para de caer y ratifica nuestra postura de que resulta urgente el llamado a paritarias”.

¿Menos ofertas de trabajo?

El informe de Bumeran señala también una retracción respecto a la búsqueda de perfiles del sector, algo que llamó la atención teniendo en cuenta la histórica demanda no satisfecha para puestos tecnológicos, pero que para Guaragna se explica por “la merma mundial en tecnología” y que se ve “sobre todo en los perfiles más juniors”. “Lo que se ve es que no crece la base, hay muchos buscando trabajo y que incluso bajaron sus pretensiones, lo que también se relaciona con que las pretensiones están a la baja”, señala.

“Como está pasando a nivel mundial, podemos observar una leve contracción del mercado laboral IT en el AMBA después del crecimiento vertiginoso que tuvo durante la pandemia. Esta contracción se ve claramente reflejada en una menor cantidad de búsquedas por parte de las organizaciones y en una disminución del salario pretendido por parte de los talentos IT. Sin embargo, este sector sigue presentando un gran crecimiento y los salarios siguen siendo los más altos del mercado”, coincide Diego Amado, CTO de Jobint.

Sargiotto menciona que hay un “evidente aumento de la demanda en junior. La gente pide formación y salida laboral, es una de las consultas más frecuentes que recibimos. Por otro lado, los senior no buscan tanto en este tipo de plataformas y consiguen empleo por otras vías. Existe un evidente aumento de búsquedas de empleo fuera del país, muchas de las cuales no se hacen en plataformas locales”, ejemplifica.

Los puestos más requeridos, según Bumeran

Programación continúa siendo el puesto con mayor volumen de avisos, seguido por Análisis Funcional y Tecnología/Sistemas. Durante el primer semestre de 2023, la demanda en Tecnología continuó con mayor necesidad de mandos medios (72% senior/semi senior). Cabe destacar que esto funciona como una muestra y que a la vez existen otras plataformas (como LinkedIn y otras tantas) para la búsqueda de empleo.

Si se analiza el informe desde una perspectiva de género, solamente el 21% de las postulaciones en tecnología fueron de mujeres durante el primer semestre de 2023, lo que significa una disminución de 12,5 puntos porcentuales con relación al semestre anterior, que alcanzaba el 33,5%. Esta disminución en el nivel de participación de mujeres en IT es la primera que se registra desde principios de 2018, pasando de 23,8% en 2018, 31,5% en 2022 a 21% en el primer semestre de 2023.