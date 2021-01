Galaxy S21 Ultra: el super smartphone de Samsung que se disfraza de Galaxy Note

Samsung presentó hoy tres nuevos smartphones de la familia Galaxy: el Galaxy S21, Galaxy S21+ y Galaxy S21 Ultra, siguiendo la tradición de los últimos años en cuanto a tamaños y prestaciones de los equipos. Los Galaxy S21 y S21+ tienen prestaciones de muy alta gama, pero convencionales; el pone toda la carne en el asador el Galaxy S21 Ultra, que llegará a la Argentina en breve, aunque sin fecha confirmada todavía. El equipo tiene un precio internacional de 1299 dólares para su configuración base.

En lo que refiere al diseño, Samsung eligió para familia Galaxy S21 pantallas planas, sin los bordes volcados hacia los laterales que popularizó desde mediados de la década pasada. Opta por un panel plano Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pulgadas, con una tasa de refresco variable capaz de llegar a 120 Hz (mejor para juegos y videos) o bajar la frecuencia la mínimo cuando muestra contenido estático en pantalla. Y a diferencia del Galaxy S21/21+, no escatima en resolución: la pantalla es de 3200x1440 pixeles, con la cámara frontal perforando el borde superior, y el sensor de huellas digitales oculto detrás de la pantalla (es una versión más grande y más veloz que la de modelos anteriores). La compañía dice que es la pantalla más luminosa de toda su historia, con 1500 nits, un 25% más brillante que la del S20 Ultra.

El bloque de cámaras del Galaxy S21 Ultra, con la lente normal, el gran angular y dos teleobjetivos, de 3 y 10 aumentos

Doble zoom para ver mejor

El gran diferencial del Galaxy S21 Ultra respecto del Galaxy S21 o S21+, más allá del tamaño, está en el bloque de cámaras, que ahora está unido al borde metálico del teléfono (el frente y el dorso del smartphone están protegidos por Invictus, la versión más reciente del vidrio endurecido Gorilla Glass). Sus hermanos tienen tres cámaras traseras. El Galaxy S21 Ultra tiene un sensor normal de 108 megapixeles y apertura f/1.8, como en modelos anteriores. Usa una técnica llamada pixel binning (muy popular entre todos los fabricantes) para combinar la información que toman varios pixeles contiguos en un punto de color en la foto; así logra más sensibilidad en situaciones de poca luz, con fotos de 12 megapixeles.

Agrega un gran angular de 12 megapixeles y apertura f/2.2 y, la novedad, no uno sino dos teleobjetivos, ambos de 10 megapixeles y estabilización óptica: uno con 3 aumentos y el otro con 10 aumentos, siguiendo al Huawei P40 Pro+, que tiene un esquema similar. Suma, además, un sensor de tiempo de vuelo (ToF) para medir la distancia de objetos lejanos, mejorar el foco y el juego con el desenfoque del fondo.

La cámara frontal, mientras, es de 40 megapixeles, también con pixel binning.

Así se ve el nuevo Samsung Galaxy S21 Ultra

Por qué doble zoom: los teleobjetivos tienen un foco fijo y toda la óptica está ajustada para ese aumento en particular, pero los usuarios están acostumbrados a cierta flexibilidad en cuanto a ajustar el grado de acercamiento en una imagen; combinando ambos se logra una mejor calidad de imagen, y también permite llegar con un zoom híbrido de 100x combinando ese sensor con el principal, o un modo de 20x con “zoom lock” para neutralizar el temblor natural de la mano.

Todas las cámaras pueden grabar videos en 4K a 60 cuadros por segundo, y también en 8K. Y suman el modo “director”, que permite ver en vivo qué están registrando las diferentes cámaras y saltar de una a otra durante la grabación de un video. O grabar un video con la cámara frontal y la trasera al mismo tiempo. También tiene un modo de super estabilización (fundamental al grabar un video con zoom), aunque limitado a videos en Full HD.

El otro agregado en lo que refiere a la grabación de videos es la posibilidad de combinar varios micrófonos: los del teléfono y los de los nuevos auriculares Galaxy Buds Pro; así, se puede dejar el teléfono fijo y usar los auriculares como alternativa a un micrófono corbatero.

La compañía dice también que mejoró las opciones de iluminación de la imagen cuando se toma un retrato o una selfie, y repite la función de toma única de modelos anteriores, que permite sacar fotos o grabar videos de hasta 15 segundos con todas las cámaras en simultáneo y luego elegir la que más nos convence.

Los tres integrantes de la familia S21 de Samsung: el Galaxy S21 Ultra, el Galaxy S21+ y el Galaxy S21

Con el S Pen, como los Galaxy Note

Hace tiempo que se rumorea que Samsung dejará de actualizar la familia Galaxy Note, que nació hace una década; se le hace cada vez más difícil diferenciar a los Note de los S Ultra. No está confirmado, pero el anuncio de hoy parece indicar que la compañía avanza en esa dirección: el Galaxy S21 Ultra se venderá con una funda que lo disfraza de Note y permite usar el clásico lápiz para escribir y dibujar en pantalla. El teléfono es compatible con los lápices de la compañía que ya están en el mercado.

Sin cargador en la caja

Dentro del teléfono corre un Snapdragon 888 o un Exynos 2100, el procesador más avanzado de la compañía (y el que llegará a la Argentina). Las primeras pruebas muestran que ambos tienen un gran rendimiento respecto de versiones anteriores y que, a diferencia de años pasados, tiene un rendimiento similar (otros años los Snapdragon eran más veloces y frugales). El Galaxy S21 promete más rendimiento, por supuesto, y un mejor uso de la batería, que será de 5000 mAh. Llevará 12 o 16 GB de RAM, y de 128 a 512 GB de almacenamiento. Al igual que lo que hizo Apple con el iPhone 12 y Xiaomi con el Mi 11, Samsung eligió no incluir el cargador con la caja del teléfono; lo hace, dice, por motivos ecológicos. No tiene ficha de audio analógico (el Galaxy S20 ya no la tenía), pero sí ofrece carga vía USB-C (hasta 25 watts) o carga inalámbrica bidireccional (hasta 15 watts), como modelos anteriores. Con el cargador adecuado, puede llegar a la mitad de la batería en 17 minutos, según la compañía.

Tiene parlantes estéreo, conectividad 5G donde exista, protección IP68 contra polvo y agua y Wi-Fi 6E (la versión que permite aprovechar tres bandas de frecuencia; no está disponible todavía en la Argentina); también una antena UWB para detección de dispositivos compatibles y compartir archivos entre dispositivos cercanos a muy alta velocidad; la tecnología la tienen los últimos iPhone y los Galaxy Note20.