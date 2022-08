Galaxy Z Flip4 y Galaxy Z Fold4: primera (y breve) toma de contacto con los nuevos smartphones plegables de Samsung

Hoy Samsung presentó sus nuevos smartphones plegables, los Galaxy Z Flip4 y Galaxy Z Fold4. Los teléfonos estarán disponibles en la Argentina el mismo 26 de agosto que en el resto del mundo, algo inédito en el país, que hasta ahora solía respetar una demora de uno o dos meses para otros modelos (de Samsung, Motorola o quien fuere). La optimización de la cadena de suministro para nuestro país posibilitó que ya lo tengan acá, así que la compañía pudo compartir algunos modelos para que los periodistas los pudieran probar. Van aquí algunas impresiones breves.

Lo primero: son muy parecidos al modelo de 2021, lo que no es una sorpresa. Samsung ya encontró el diseño con el que está conforme, los números la respaldan (domina el mercado de smartphones plegables), los otros formatos que podrían hacerle frente (con la pantalla envolviendo el teléfono, como prueba Huawei, o saliendo del interior como un papiro, como explora Vivo) todavía no demostraron su conveniencia técnica… así que mantiene sus diseños originales: el Fold con una pantalla plegable grande interna, y otra externa para no abrir siempre el teléfono, el Flip con la pantalla interna de tamaño normal, y otra mini, externa. Pero acusa recibo de algunas ideas que sus competidores están probando.

Así, el Fold4 es levemente más ancho y menos alargado cuando está cerrado. La pantalla interior sigue siendo de 7,6 pulgadas; la externa, de 6,2 pulgadas. Pero ahora esta última no es tan alargada. Oppo ya demostró con el Find N que una pantalla externa bien proporcionada resulta más útil. Samsung, decía, cambió el diseño del Fold4, pero no lo suficiente, para mí: la pantalla externa sigue siendo muy angosta, lo que obliga a usar un teclado que siempre está comprimido. Es una diferencia sutil (67 mm de ancho para el frente del Galaxy Z Fold4 contra 70 mm de ancho del Galaxy S22), pero se nota en el momento de tipear un mensaje.

Un Galaxy Z Fold4 abierto. En la parte superior de la "hoja" derecha se aprecia la cámara interna, menos visible que en el modelo de 2021

Sacando eso, para quien esté dispuesto a cargar con un teléfono que pesa 263 gramos y tiene un grosor de 15 mm cerrado, es excelente: las pantallas se ven super bien (ahora con tasa de refresco variable), la cámara integrada a la pantalla plegable interna se ve aún menos que con el Fold3, y la bisagra resideñada se siente muy durable (habrá que ver si esto se confirma en el uso diario). El doblez sigue estando ahí; el teléfono que probé era nuevo, así que no se notaba demasiado; habrá que esperar al uso diario para ver cómo se comporta el vidrio flexible nuevo que la compañía incluye en estos modelos.

No debería tener problemas de rendimiento con el Snapdragon 8+ Gen 1 (el chip más avanzado disponible hoy para smartphones con Android), los 12 GB de RAM y Android 12, con la barra de herramientas en la pantalla interna. Las cámaras son las mismas que las del Galaxy S22+. La batería de 4400 mAh es quizá lo más flojo, teniendo en cuenta que la pantalla interna es de 7,6 pulgadas, pero suma carga rápida de 25 watts (el teléfono viene sin cargador, como todos los modelos de alta gama de Samsung de los últimos años).

El Galaxy Z Flip3 también tiene una bisagra que se siente muy rígida, pero en el buen sentido: no hay flexión de más. Es un poco más angular que el modelo anterior, y sigue siendo muy atractivo. Las pantallas son las mismas de antes (con excelente calidad, y es una pena que Samsung no se anime a incluir en el exterior una pantalla más grande, como hace Motorola (que mañana anuncia una versión renovada del Razr), para tener mejores notificaciones y más interacción con el teléfono cerrado, más cuando el Z Flip3 ahora está protegido por Gorilla Glass Victus+, el vidrio endurecido más avanzado de la compañía, y es apenitas más compacto. El otro cambio para bien es la batería, que ahora es de 3700 mAh (contra los 3300 mAh del modelo anterior) y tiene carga rápida de 25 watts. Se mantienen las cámaras del modelo anterior (dos lentes, uno normal y otro gran angular, ambos de 12 megapixeles, ahora con sensores más grandes) y se agregan algunas funciones de software. También tiene un Snapdragon 8+ Gen 1, pero con 8 GB de RAM.

El diseño del Galaxy Z Flip4 es el mismo que el del modelo del año pasado, aunque un poco más angular

Lo otro en donde Samsung está apostando bastante, y me parece que con acierto, es en las fundas, que ignoró durante la presentación, pero que realmente intentan ofrecer un diferencial en el momento de usar los teléfonos plegables, con fundas que ofrecen pies para apoyar la pantalla, un sistema modular que permite el cambio de algunos elementos y más. Todas las fundas se venderán en el país, según Samsung.

Así, en términos generales, ninguno de los dos modelos ofrece, a priori, un salto enorme respecto de la generación anterior, pero lo mismo puede decirse del cambio entre los Galaxy S22 y los Galaxy S21 (o los iPhone o Motorola entre dos años). ¿Son mejores? Sí. ¿Valen la pena para alguien que compró la versión de 2021? Ahí es más difícil de justificar, sobre todo por la inversión que implican estos equipos (1000 a 1800 dólares) aunque la mayor protección que ofrece el vidrio exterior no debería desdeñarse. Samsung dice que el vidrio interno que protege la pantalla plegable en ambos modelos también es más resistente a los golpes.

Una funda para el Galaxy Z Fold4 con una suerte de manija para evitar que el teléfono se caiga, algo importante en un dispositivo que tiene un precio de 1800 dólares

Como sea, la sensación que ofrecen estos modelos, sobre todo respecto de los de 2020 (para los del año pasado es un cambio más sutil) es que Samsung le encontró la vuelta a sus teléfonos con pantallas plegables; que son productos maduros y no prototipos de prueba masiva. Si tiene sentido pagar el dinero que la compañía pide por tener un teléfono que se dobla para hacerse más compacto o se abre para hacerse más grande dependerá de cada uno; pero al menos ahora no está la sensación de que somos un banco de pruebas.