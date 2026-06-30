Gemini se integra con Google Shopping y ahora te ayuda con las compras

Google anunció hoy una actualización en su plataforma Gemini, diseñada para transformar radicalmente la manera en que los usuarios buscan y adquieren productos en línea. Esta evolución busca eliminar la fricción de los métodos de compra tradicionales, como el desplazamiento interminable por sitios web o la apertura constante de múltiples pestañas, ofreciendo en su lugar una experiencia fluida y conversacional.

Un asistente de compras personal en tu bolsillo

La nueva actualización permite a los usuarios interactuar con Gemini como si estuvieran conversando con una persona para pedirle ayuda a la hora de comprar algo. En lugar de limitarse a palabras clave, las personas pueden describir necesidades complejas. Por ejemplo, es posible solicitar ideas para un regalo con un presupuesto específico, como “Sugerime regalos para mi mamá. A ella le gusta cocinar y hacer yoga, mi presupuesto es de 100.000 pesos” y recibir una respuesta visualmente organizada con un carrusel de productos.

Gemini ahora integra funciones de Shopping directamente en el chat, permitiendo pasar de la lluvia de ideas a la compra efectiva en un solo paso. Entre las herramientas destacadas se incluyen el listado de productos y precios, tablas comparativas generadas en forma automática con los datos técnicos de los productos, precios y más.

El atractivo de estas funciones reside en el Gráfico de Compras (Shopping Graph) de Google, un conjunto de datos masivo que alberga más de 50 mil millones de listados de productos. Lo más impresionante es que aproximadamente dos mil millones de estos listados se actualizan cada hora, garantizando que la información sobre precios y disponibilidad sea extremadamente precisa y confiable para el consumidor.

Precedentes en el mercado: ChatGPT y Perplexity

Es importante notar que, aunque los documentos proporcionados se centran exclusivamente en el anuncio de Google, la industria de la IA ya ha establecido precedentes en este ámbito. Fuera de lo mencionado en las fuentes, plataformas como ChatGPT (de OpenAI) y Perplexity AI han sentado las bases de la búsqueda conversacional.

ChatGPT activó la capacidad de recibir recomendaciones de productos mediante lenguaje natural en noviembre de 2025, mientras que Perplexity se ha destacado por su enfoque en la búsqueda en tiempo real con fuentes citadas, presentado un año antes. Sin embargo, la ventaja competitiva que Google intenta consolidar con Gemini es la integración profunda con su ecosistema de comercio preexistente y la actualización constante de su Gráfico de Compras, algo que los competidores manejan de forma distinta o a través de alianzas externas. Se recomienda verificar de forma independiente los desarrollos más recientes de estas plataformas para una comparación exhaustiva.