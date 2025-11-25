Ideal para el Black Friday: ChatGPT te ayuda en tus compras con el nuevo Shopping Research

OpenAI ha lanzado su nueva experiencia Shopping Research en ChatGPT que, diseñada para facilitar el proceso de compra online, investiga por el usuario y crea una guía de compra personalizada con varias sugerencias de productos, de cara a ayudar a los usuarios a decidirse por la opción más adecuada según sus necesidades.

Coincidiendo con la semana del Black Friday, uno de los momentos del año en el que se realizan más compras online, la compañía dirigida por Sam Altman ha trasladado su intención de ofrecer una nueva experiencia de investigación de compras que actúe como un asistente en ChatGPT, con el objetivo de simplificar cómo las personas encuentran los productos más adecuados en base a sus intereses.

ChatGPT Shopping Research te ayuda con las compras online

Así, la experiencia Shopping Research permite que, en lugar de que el usuario tenga que buscar en múltiples sitios web de forma individual valorando las características de cada producto, ChatGPT ofrezca una guía de compra personalizada realizando la búsqueda en lugar del usuario y en un tiempo mucho más reducido.

Como ha explicado la compañía en un comunicado en su web, con Shopping Research el proceso de búsqueda de productos se convierte en una conversación, ya que una vez el usuario describe qué está buscando, el chatbot comenzará a hacer preguntas inteligentes relacionadas para aclarar los detalles y buscar los productos más adecuados.

Por ejemplo, bastará con detallar deseos de compra en el chat como “Bolso de hombro blanco de piel, con detalles dorados, por menos de 400 euros” o “Busca un nuevo teclado que tenga una buena valoración”, para comenzar un proceso de búsqueda de producto.

Así, mientras ChatGPT habla con los usuarios, realiza un rastreo profundo en los distintos sitios web en Internet para ofrecer recomendaciones personalizadas en minutos. Estas recomendaciones se mostrarán en categorías como la electrónica, belleza, hogar y jardín, cocina o deporte y aire libre, entre otros.

Además de las sugerencias de producto, los usuarios también recibirán una guía de compra en la que se detallarán las diferencias clave entre un producto y otro, así como las ventajas y desventajas de cada uno, para ayudar a tomar una decisión de compra más acertada.

Igualmente, cabe destacar que el chatbot ofrecerá resultados de productos obtenidos de “fuentes de alta calidad” y, para que los usuarios puedan investigar más sobre dichos productos, citará las fuentes de donde los ha obtenido.

Una vez comparados los productos y tomada una decisión, los usuarios podrán realizar la compra accediendo directamente al sitio web del producto en cuestión. No obstante, la idea de OpenAI es que “en el futuro” también se puedan hacer compras más directas desde la función para comprar a través de ChatGPT ‘Instant Checkout’ para los comercios compatibles.

Para acceder a Shopping Research en ChatGPT basta con realizar una pregunta sobre un producto deseado y seleccionar la opción recomendada de búsqueda de compras. También se puede activar directamente esta opción en el menú del chat.

Con todo ello, OpenAI ha detallado que Shopping Research ya se ha comenzado a desplegar en ChatGPT para dispositivos móviles y en la web, para usuarios registrados en ChatGPT gratuito, Go, Plus y Pro, con un uso “casi ilimitado”. Asimismo, esta experiencia también está integrada en las actualizaciones diarias personalizadas ChatGPT Pulse, donde puede sugerir proactivamente productos basándose en conversaciones previas.