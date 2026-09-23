Generador de prompts: cómo hacer un CV con IA

La inteligencia artificial se implementa en diferentes campos de la vida cotidiana y ahora es posible crear un curriculum vitae (CV) con su ayuda. Según los profesionales en recursos humanos, utilizarla podría servir para optimizar la presentación personal e historial laboral según lo que solicita cada empleador. Aprendé cómo desarrollar un prompt desde cero para lograrlo sin errores.

De acuerdo a la Fundación Universia, cada vez más son las empresas que usan sistemas de selección automatizada, que clasifican los CVs más atractivos y que son compatibles con estos modelos. El desarrollo de prompts bien definidos evita presentaciones no genéricas, destacar logros reales y adaptar el contenido a cada oferta de trabajo.

La manera en que los CVs para hallar trabajo se crean cambió y ahora la IA puede ser tu aliada para obtener el empleo que soñás anton pronin - (Fuente: Pexels)

Cómo armar un prompt para que la IA cree tu CV

El currículum suele tener una estructura muy definida en la que se deben incluir con precisión cada dato personal y aquello que fue relevante en nuestra experiencia previa o de estudios. Por ese motivo, es importante solicitar en detalle a cualquier chat de inteligencia artificial, desde ChatGPT a Gemini, cómo deseás que sea tu CV.

El titular es lo primero que ven los empleadores al momento de ver tu currículum. Si no posees uno llamativo, probablemente pases desapercibido. Un buen título contribuye a destacar por sobre otros y a diferenciarte.

La utilización de la IA puede ayudarte a que tu CV sea reconocido en el sistema de búsqueda automatizada mucho más rápido Matheus Bertelli - 11949553456 @ - (Fuente: Pexels)

Un resumen bien estructurado facilita el entendimiento del CV y permite que los reclutadores identifiquen tu perfil rápido. Es imprescindible que indiques en detalle tus experiencias laborales y qué tipo de habilidades aplicaste ahí. Además, lo que aprendiste de cada una, al igual que las capacidades innovadoras para resolver problemas.

Otro factor que sugirió la Universia es mencionar los logros en cada trabajo anterior. Muchas veces no se consideran porque puede parecer como un gesto arrogante. Con la utilización de la IA podrás exponer de manera correcta y llamativa qué barreras superaste y cómo.

Durante la entrevista laboral, el reclutador puede hacer preguntas personales que suelen poner a prueba al candidato; para ello, la inteligencia artificial te ayudará a preparar consultas posibles para que resaltes tus ventajas y fortalezas.

Al considerar estas indicaciones, el prompt ideal sería:

Actúa como un experto en selección de personal y redactor profesional de CVs. Necesito que me ayudes a redactar un curriculum vitae de alto impacto y a preparar respuestas estratégicas para futuras entrevistas laborales.

A continuación te proporcionaré mis datos brutos de experiencia, educación e historia profesional. Con base en ellos, debes estructurar mi CV siguiendo estrictamente estos lineamientos:

1. TITULAR PROFESIONAL LLAMATIVO

Crea un título corto, potente y diferenciador que resuma mi valor principal y especialidad profesional para destacar de inmediato ante los reclutadores.

2. RESUMEN EJECUTIVO / PERFIL PROFESIONAL

Desarrolla un extracto de 3 a 4 líneas, altamente estructurado y fácil de leer, que sintetice mi perfil profesional, enfoque de trabajo y principales fortalezas.

3. EXPERIENCIA LABORAL DETALLADA (Por cada puesto)

Información básica: Cargo, Empresa, Fechas.

Responsabilidades y habilidades: Explica brevemente el rol indicando qué habilidades técnicas y blandas apliqué.

Aprendizajes e innovación: Destaca qué aprendí en cada experiencia y qué capacidades innovadoras demostré para resolver problemas específicos.

Logros clave: Redacta de forma asertiva (sin sonar arrogante) las barreras superadas, metas alcanzadas o aportes cuantitativos y cualitativos que generé.

4. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Grados académicos, certificaciones relevantes e instituciones.

5. SIMULADOR DE ENTREVISTA LABORAL (Sección adicional)

Genera una lista de 5 preguntas difíciles o personales que un reclutador podría hacerme para poner a prueba mi perfil.

Para cada pregunta, redacta una sugerencia de respuesta estratégica donde resalte mis ventajas competitivas, fortalezas y capacidad de resolución de problemas.

A continuación te comparto mi información personal y profesional para que trabajes:

Nombre completo: [Tu Nombre]

Profesión / Área de especialización: [Tu área o profesión]

Años de experiencia total: [X años]

Experiencias laborales anteriores (empresa, cargo, tareas realizadas, problemas resueltos, logros que recuerdes):

1. [Empresa 1 - Cargo - Período - Detalles]

2. [Empresa 2 - Cargo - Período - Detalles]