Ya están en venta las Googlebooks, las notebooks de la nueva plataforma que compite con Windows y macOS

Google anunció hoy la preventa de las Googlebooks, una nueva categoría de computadoras portátiles diseñadas desde cero alrededor de su IA y con la estructura de Android como pilar principal, y que la compañía había anunciado en mayo último.

Un híbrido pensado para la era de la Inteligencia Artificial

A diferencia de las Chromebooks, que nacieron hace 15 años con otro paradigma (el trabajo en la nube como forma de reducir el costo de mantenimiento de un equipo, sobre todo para instituciones educativas), las Googlebooks son computadoras portátiles de alta gama, orientadas a la productividad y a la ejecución de plataformas de inteligencia artificial directamente en el dispositivo.

Para lograrlo, Google integró ChromeOS con Android 17, dando forma a una plataforma diseñada para lograr una óptima integración con un smartphone con Android, que tiene a Chrome para gestionar todas las tareas web (con soporte para extensiones) y a la vastísima tienda de Android para instalar aplicaciones que corren en forma local.

Hardware de alta gama

En el apartado de hardware, las Googlebooks cumplen una base mínima de equipamiento fijada por la propia compañía:

Procesadores y NPU: Incluyen chips de última generación Intel Core Ultra Serie 3 (Panther Lake) o Qualcomm Snapdragon X Elite, además del flamante Dimensity CX C10 Max que presentó hoy Mediatek, equipados con unidades de procesamiento neuronal (NPU) de más de 40 a 45 TOPS para ejecutar funciones de IA local sin interrupciones. Como referencia, las PC con Windows deben tener un chip capaz de lograr 40 TOPS o más para ser consideradas Copilot+ (y correr tareas de IA en forma local)

Incluyen chips de última generación Intel Core Ultra Serie 3 (Panther Lake) o Qualcomm Snapdragon X Elite, además del flamante Dimensity CX C10 Max que presentó hoy Mediatek, equipados con unidades de procesamiento neuronal (NPU) de más de 40 a 45 TOPS para ejecutar funciones de IA local sin interrupciones. Como referencia, las PC con Windows deben tener un chip capaz de lograr 40 TOPS o más para ser consideradas Copilot+ (y correr tareas de IA en forma local) Memoria y almacenamiento: Parten de una configuración mínima de 16 GB de memoria RAM (con opciones de 32 GB) y almacenamiento a partir de los 256 GB o 512 GB.

Parten de una configuración mínima de 16 GB de memoria RAM (con opciones de 32 GB) y almacenamiento a partir de los 256 GB o 512 GB. Pantallas y chasis: Cuentan con pantallas táctiles de 13,4 a 15,3 pulgadas con paneles LCD u OLED, y su construcción usa materiales premium como aluminio, aleaciones de magnesio y fibra de carbono, con grosores de entre 12,7 mm y 15,95 mm y pesos de 1 kg.

Cuentan con pantallas táctiles de 13,4 a 15,3 pulgadas con paneles LCD u OLED, y su construcción usa materiales premium como aluminio, aleaciones de magnesio y fibra de carbono, con grosores de entre 12,7 mm y 15,95 mm y pesos de 1 kg. Autonomía y extras: Los equipos, además, prometen hasta 16 horas de navegación web. Y Google volvió a traer la barra exterior Glowbar, una tira LED en la tapa que reacciona con animaciones al hablar con Gemini o indica el nivel de carga. Suman trackpads hápticos de vidrio, lectores de huellas o reconocimiento facial, hasta 6 parlantes con Dolby Atmos, chip Titan de seguridad y un hipervisor pKVM para ejecutar entornos Linux aislados con la máxima seguridad.

Una Lenovo Googlebook 15, con pantalla de 15,3", chip Intel Core Ultra 5 y hasta 13 horas de autonomía

Google no fabrica las notebooks

Google no fabricará estas notebooks directamente, sino que dejó la producción en manos de Acer, ASUS, Dell, HP y Lenovo.

Los precios anunciados para Estados Unidos son de 899 dólares para el modelo Acer Googlebook 14, mientras que las versiones de Dell, ASUS, HP y Lenovo oscilan entre 1199 y 1299 dólares, según el modelo y la configuración. Ya está abierta la preventa, y los equipos llegarán a las tiendas a principios de octubre. La compra incluye un año de suscripción al plan Google AI Pro, 3 meses de YouTube Premium y acceso a apps creativas como Adobe Photoshop y CapCut.

Integración con Android y Gemini

La ventaja de las Googlebooks que promociona Google está, por ejemplo, en su capacidad para lograr una sincronización transparente con smartphones Android. Al iniciar sesión, las contraseñas, redes Wi-Fi, ajustes y mensajes se transfieren de inmediato. Con la función Continue On, podés continuar en la pantalla grande un borrador o trabajo iniciado en el celular, mientras que la app de archivos permite explorar fotos y documentos guardados en el teléfono sin cables ni transferencias manuales. Y con Cast My App es posible ver una app del celular en la pantalla de la computadora, y usarla como si estuviera corriendo en Android.

Muchas de estas cosas ya se pueden hacer con la app oficial de Windows, Enlace móvil, aunque el número de funciones disponibles varía según el modelo de smartphone, y claramente Google logrará una integración mayor con equipos Android.

Una HP Googlebook 14, con chip Snapdragon X Elite y 16 GB de RAM

En cuanto a la IA, la herramienta Rambler transcribe pensamientos hablados (con muletillas, reformulaciones, etcétera) y los convierte en notas estructuradas prolijas. Magic Pointer, por otro lado, es un cursor inteligente que ofrece sugerencias contextuales con solo moverlo o agitarlo sobre elementos en la pantalla. Por ejemplo, al señalar una fecha en un correo electrónico, el sistema permite programar una reunión instantáneamente, o al seleccionar dos imágenes puede visualizarlos juntos de forma inmediata. La gracia de esta herramienta es que reconoce todo lo que hay en pantalla (como Circle to Search), lo que permite seleccionar cualquier elemento visible.

También está Create My Widget, que permite a los usuarios crear widgets personalizados mediante instrucciones (prompts). Gemini puede buscar en internet o conectarse a aplicaciones de Google como Gmail y Calendar para organizar información en un panel único. Un ejemplo de su uso es la creación de un tablero para un viaje que incluya vuelos, hoteles, reservas de restaurantes y una cuenta regresiva.

¿Cuál es la ventaja frente a MacBooks y Windows?

Frente a la competencia obvia (Windows y macOS), las Googlebooks apuestan por ofrecer a la enorme masa de usuarios de teléfonos Android una experiencia de continuidad de ecosistema que (en teoría) será muy similar a la que logra iOS con macOS, pero con pantallas táctiles y variedad de fabricantes para elegir. Y al mismo tiempo ofrecer la versatilidad de modelos y precios de equipos habilitados para la IA (como las laptops con Windows de categoría Copilot+), al tiempo que integran de forma nativa la tienda de aplicaciones de Google Play, y una garantía de 10 años de actualizaciones automáticas de sistema.