God of War se convirtió en el título de PlayStation más jugado en Steam

En las primeras horas desde su lanzamiento oficial para PC, God of War está consiguiendo grandes números de descargas y ya se convirtió en el título de PlayStation más jugado en Steam.

El clásico de la consola de Sony está disponible para jugar en PC desde el viernes. Con un aspecto muy similar al juego que había sido lanzado en 2018 y con la posibilidad de modificar cuestiones gráficas para la mejor experiencia de cada usuario, mostró un éxito notable en sus primeros días a la venta.

A tres días de su lanzamiento el producto de Santa Monica Studio ya se convirtió en el título de PlayStation Studios, la cuenta de los videojuegos de la consola de Sony en Steam, más jugado en PC.

Con un pico que superó los 65.400 jugadores en simultáneo, God of War quedó por encima de Horizon Zero Dawn, Death Stranding y Days Gone que ocupaban el podio. Mientras que el primero estuvo por arriba de los 56.500 usuarios, los otros dos títulos quedaron por debajo de los 35.000, por lo que hazaña es aún mayor.

Además de los datos de Steam, también hay que sumar los jugadores que optaron por descargar el título desde la tienda de Epic Games. Sin embargo, esta plataforma todavía no entregó datos oficiales.

Las reseñas que realizaron distintos periodistas y sitios especializados antes del lanzamiento del título coincidieron en un juego muy disfrutable tanto para nuevos usuarios como para quienes ya hayan jugado las clásicas entregas de PlayStation.

Con mínimo 20 horas de juego, se le reconoce a esta nueva versión la adaptabilidad a los controles de PC. Más allá de la posibilidad de conectar un joystick y jugar como si fuera una consola, hubo una buena recepción de cómo fueron configurados los controles estándar para explorar el juego con mouse y teclado.

Además, también se informó que el título se adapta a la tarjeta gráfica con la que cuenta el dispositivo para la configuración por defecto. Por supuesto que esto puede ser modificado por el jugador a su gusto.

Actualmente, el juego se puede adquirir en Steam por un valor de 6929 pesos, incluyendo todos los impuestos que se cobran por la transacción.

Los requisitos del sistema para poder jugar correctamente son: un procesador y un sistema operativo de 64 bits, 8 GB de RAM, procesadores Intel i5-2500k (4 núcleos a 3,3 GHz) or AMD Ryzen 3 1200 (4 núcleos a 3,1 GHz), tarjeta gráfica NVIDIA GTX 960 (4 GB) or AMD R9 290X (4 GB) y los 70 GB de almacenamiento.

La incursión de PlayStation

El éxito de God of War forma parte de una estrategia de Sony de lanzar en PC títulos que eran exclusivos de su consola.

La cuenta de PlayStation Studios en Steam fue creada en mayo de 2021. “Es el hogar del desarrollo de los juegos sobresalientes y envolventes de Sony Interactive Entertainment, incluidos algunos de los títulos más populares y aclamados por la crítica en la historia del entretenimiento”, describe el perfil oficial.