Google lanzó Gemini 4 Argon, el nuevo motor de IA pensado para programadores y para la ciberdefensa

Este miércoles Google dio a conocer oficialmente Gemini 4 Argon, su nuevo modelo de inteligencia artificial de frontera diseñado para resolver flujos de trabajo complejos y de larga duración. La presentación llega tras la cancelación del Gemini 3.5 Pro y en medio de una creciente atención global sobre la seguridad en el desarrollo de la superinteligencia.

Las virtudes técnicas de la nueva joya de Google

Entre las principales innovaciones de Gemini 4 Argon destaca su límite de salida (output limit), que dio un salto exponencial hasta alcanzar 1 millón de tokens, en comparación con los 64.000 tokens que permitían los modelos anteriores. Esta holgura le permite al sistema “pensar” con mayor profundidad y resolver problemas sumamente complejos, generando cientos de miles de tokens en una sola trayectoria ininterrumpida.

En el terreno del desarrollo de software, Argon demostró un rendimiento destacado. Alcanzó un puntaje del 77,9% en la prueba internacional DeepSWE v1.1 y un 91,9% en Vibe Code Bench, superando los registros de competidores clave. En pruebas internas dentro de la propia empresa, agentes basados en Argon fueron capaces de llevar a cabo migraciones masivas de código C/C++ hacia Rust, optimizando componentes como el kernel Zircon de Fuchsia OS y acelerando un decodificador de video de código abierto un 2,7x respecto de versiones previas.

Sin embargo, el pilar más comentado es su faceta defensiva en ciberseguridad. Argon posee la facultad autónoma de hallar, validar y reparar fallas críticas en más de 20 lenguajes de programación, e inspeccionar sistemas web en funcionamiento sin necesidad de acceder a su código fuente. En la evaluación técnica CWE-bench v1 logró empatar en el primer puesto con un 68% de efectividad. De hecho, en pruebas piloto realizadas junto a la empresa de ciberseguridad Wiz, el modelo descubrió una vulnerabilidad crítica en un software hospitalario de alcance global que había pasado inadvertida para otros sistemas de inteligencia artificial.

A estas virtudes se suma su solvencia en tareas profesionales intensivas: encabezó índices de investigación financiera (Vals Finance Agent v2), análisis legal (Harvey’s Legal Agent Benchmark), automatización empresarial (51,3% en AutomationBench) y comprensión de video de larga duración (91,7% en LVBench). Para evitar riesgos, Google incorporó además protecciones avanzadas contra ataques de inyección de prompts e infraestructura blindada contra posibles desalineaciones en el razonamiento del modelo.

¿Para qué tipo de usuario está pensado Gemini 4 Argon?

Gemini 4 Argon no está pensado como un chatbot genérico de consumo masivo para consultas cotidianas, sino como un aliado de alto nivel para usuarios con requerimientos técnicos avanzados y del sector corporativo.

El perfil de usuario ideal abarca:

Ingenieros de software y desarrolladores: Que buscan automatizar tareas complejas de refactorización de código, migración entre lenguajes o depuración profunda en grandes repositorios.

Que buscan automatizar tareas complejas de refactorización de código, migración entre lenguajes o depuración profunda en grandes repositorios. Especialistas en ciberdefensa y seguridad informática: Capaces de apalancar las capacidades de escaneo autónomo del sistema para blindar infraestructura crítica y descubrir brechas antes de que sean explotadas.

Capaces de apalancar las capacidades de escaneo autónomo del sistema para blindar infraestructura crítica y descubrir brechas antes de que sean explotadas. Analistas y profesionales del conocimiento: Como investigadores financieros y consultores legales que requieren procesar simultáneamente volúmenes masivos de documentación y video.

Respecto a su disponibilidad, Google comenzó el despliegue inicial de forma controlada para socios a través del programa Fairwind. Para el público profesional y corporativo, el acceso llegará en una etapa posterior a través de los suscriptores de Google AI Ultra y clientes con acceso a la API paga, a un precio promocional de 2 dólares por millón de tokens de entrada y 10 dólares por millón de tokens de salida.