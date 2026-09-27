“Google’s birthday”: así es el doodle de Google que celebra su 28° aniversario

Google celebra este 27 de septiembre su vigésimo octavo aniversario. La empresa festeja el hito con un doodle especial que recupera la estética retro de sus inicios. La ilustración destaca una letra G en color rojo, un diseño que evoca la etapa fundacional de la compañía. Este recurso visual invita a los usuarios a explorar la historia y los momentos más relevantes de la plataforma mediante un cuestionario interactivo sobre su propia cultura.

El fenómeno de los doodles suma más de 5000 piezas artísticas desde su creación. El primero apareció el 30 de agosto de 1998 cuando Larry Page y Sergey Brin notificaron su ausencia durante el festival Burning Man. Según los registros oficiales de la compañía, ese aviso de “fuera de la oficina” marcó el inicio de una tradición que precedió a la constitución formal de la corporación. Aquel gesto espontáneo derivó en un símbolo distintivo de la marca.

Google suele darle mucho lugar a sus doodles, aunque entre 2022 y 2024 no hubo imagen de aniversario Captura Google

La evolución de estas modificaciones resultó constante: en el año 2000, los responsables introdujeron animaciones y la primera serie temática, la cual narraba las peripecias de extraterrestres en Marte. Ese mismo año, el Día de la Bastilla marcó el debut de la internacionalización del formato. Con el tiempo, los diseños incorporaron tecnología compleja, desde la inteligencia artificial utilizada para homenajear a Johann Sebastian Bach en 2019 hasta experiencias de realidad virtual en 360 grados durante el tributo a Georges Méliès en 2018.

El equipo de trabajo incluye artistas, ingenieros y especialistas culturales. El proceso de selección de temas ocurre mediante un comité que analiza miles de propuestas anuales. Algunos proyectos requieren apenas horas para su desarrollo, mientras otros exigen años de planificación meticulosa. La compañía mantiene abierta la recepción de ideas a través de su canal de contacto directo para el público.

Los doodles actuales celebran eventos, héroes y festividades locales, y actúan como un archivo vivo de la cultura digital contemporánea. La plataforma confirma que los doodles conservan su función de elemento esencial en la experiencia de búsqueda cotidiana para millones de usuarios en todo el mundo.