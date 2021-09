Gratis en septiembre: PlayStation Plus anuncia los nuevos juegos disponibles sin cargo

Como ocurre todos los meses, los abonados al servicio PlayStation Plus reciben una nueva selección de juegos gratis que se pueden bajar para las consolas PlayStation 4 y PlayStation 5. En esta ocasión, los jugadores podrán encontrar en la tienda PlayStation Store tres títulos sin cargo: Overcooked! All You Can Eat, Hitman 2 y Predator: Hunting Grounds.

Overcooked! All You Can Eat es una entrega que recopila las ediciones anteriores de esta saga, conformada por Overcooked y Overcooked 2, el juego que plantea un desafío culinario cooperativo en diferentes niveles y desafíos. Disponible para PS5, los usuarios podrán contar con todo el contenido descargable que se lanzó a la fecha para estas ediciones.

Por su parte, Hitman 2 es el clásico juego protagonizado por el Agente 47, en una entrega que estará disponible para las consolas PS4 y PS5. También para ambas plataformas está disponible Predator: Hunting Grounds, un shooter ambientado en la selva sudamericana y con un argumento similar a la película protagonizada por Arnold Schwarzenegger en 1987, donde el jugador podrá tomar el rol del guerrero espacial o formar parte de un grupo paramilitar.

De esta forma, PlayStation Plus ofrece a sus suscriptores 24 juegos al año sin cargo en entregas mensuales. A su vez, quienes cuenten con una PlayStation 5 contarán con 36 títulos de forma gratuita, en un servicio que ofrece acceso a juegos multijugador online, descuentos exclusivos en la tienda online, 100 GB de almacenamiento en la nube y contenidos exclusivos.

LA NACION