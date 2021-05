GTA V llegará a la PS5 y Xbox Series X este año

El 11 de noviembre estará disponible el mítico Grand Theft Auto V (GTA V) para las consolas de nueva generación, la PlayStation 5 y la Xbox Series S/X. Así lo confirmó Rockstar, la desarrolladora del juego.

Habrá dos versiones: el GTA V clásico y el GTA Online, que estará disponible el mismo día, y que permitirá acceder al universo online sin tener que completar primero la campaña clásica. Esta versión será gratis para la PlayStation 5 durante tres meses.

No está claro, no obstante, si la versión clásica tendrá un actualización para quienes ya compraron el juego (como han hecho otros estudios) o si habrá que adquirir una licencia nueva. Los usuarios de PlayStation Plus en la PS4 podrán cobrar un millón de dólares GTA (la moneda interna del juego) al principio de cada mes para gastar en el GTA Online hasta que este juego esté disponible en la PS5.

Más allá de esto, el GTA V traerá mejoras visuales que aprovechen la capacidad gráfica de las consolas de nueva generación, y que no era posible implementar en la versión del juego que nació en 2013 para la PS3, y que luego se actualizó en 2014 para la PS4 y la Xbox One, y en 2015 para la PC. También traerá mejoras en usabilidad y rendimiento en general, aunque Rockstar no dio más detalles.

Cuán bien se verá el juego, que ya tenía una excelente reputación por su realismo gráfico, está por verse; muchos usuarios sueñan con una versión como la que generó Intel en base a inteligencia artificial y aprendizaje automático que transformaron al juego en una experiencia fotorrealista.

El desarrollo del juego original requirió una inversión de 265 millones de dólares, pero recuperó el dinero: facturó mil millones de dólares en los primeros tres días de ventas, y desde entonces ha sido una máquina de ganar dinero para Rockstar: la compañía ha vendido 140 millones de copias del juego desde 2013, y ahora prepara una edición especial del GTA III para su 20mo aniversario, que se cumple en octubre de este año.

LA NACION