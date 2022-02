Humanoides en casa. La promesa de Elon Musk despierta una nueva polémica

Similar a los personajes de la ciencia ficción sería Tesla Bot, un humanoide creado por una de las compañías del excéntrico empresario Elon Musk, con el objetivo de ejecutar “aquellas tareas que son inseguras, repetitivas o aburridas para los humanos”. Este modelo contaría con el sistema de piloto semiautomático que usan algunos vehículos de Tesla. Este robot de uso doméstico podrá transportar cargas de hasta 20, 4 Kg; tendrá 1,73 metros de estatura, 56,7 kilos de peso y alcanzará una velocidad máxima de 8 Kmph. El primer prototipo sería presentado este año.

El Tesla Bot no es el primer robot que ingresa al mercado para realizar tales tareas. De hecho, ya se han implementado muchos dispositivos para ayudar a los persona en el trabajo, ya sea en el campo médico, supermercados y servicio de atención al cliente, por no mencionar las líneas de producción, desde la década del ‘70 del siglo pasado. Entre los humanoides domésticos más conocidos está Pepper, de 120 centímetros, programable y diseñado para interactuar con las personas. Su tecnología le permite detectar tanto el lenguaje verbal como el no verbal, la posición de la cabeza y el tono de voz, para reconocer el estado emocional e individualizar cada interacción. El producto fue lanzado por la compañía japonesa Softbank Robotics, pero dejó de producirse en 2021 por la escasez de demanda.

¿Sueño o realidad?

Rodrigo Ramele es investigador y profesor del ITBA y senior research officer de la Universidad de Essex, en Inglaterra. Además, tiene un posgrado en Robótica y Bioingeniería de la Universidad de Tohoku, Japón, y trabaja como Ingeniero de Innovación en Baufest. En diálogo con LA NACION, explica, parafraseando a Rodney Brookes –cofundador de la firma iRobot, que fabrica la aspiradora autónoma Roomba– que son los posibles escenarios realistas para aplicar la robótica hoy son dos: cuando realmente no es importante que el robot funcione mal ya que la tarea que realiza no es crítica y cuando hay un humano en algún punto del proceso para chequear cómo avanza la automatización.

“Dado el contexto actual, los que trabajamos en el campo de la robótica sabemos que crear una máquina como el Tesla Bot todavía no es posible porque es muy difícil desarrollar un robot que se maneje en un ambiente humano. De hecho, no existe un modelo que combine funciones como cocinar, mover cosas y subir y bajar escaleras. Claro que hay algunos excelentes para mover cosas, como los de Amazon, pero solo hacen eso, y lo mismo sucede con Da Vinci, un robot creado para obedecer al cirujano”, detalla, por lo que opina que “sería una revolución total e inesperada que Musk lance el Tesla Bot este año”. Según Ramele, no es posible pensar en una creación de este tipo en el mediano plazo.

Por su parte, Lucas Jagodnik, que es cofundador y CEO de Appelie, una firma cordobesa que desarrolla soluciones en el campo de la robótica, visión automática y programación, es mucho más optimista. “Me entusiasma mucho el lanzamiento de Tesla Bot, porque podría ser muy útil tanto para industrias como para hogares, ya que hay muchas tareas que podrían ser resueltas por robots”, explica.

El emprendedor considera que es posible crear robots con gran fluidez en los movimientos, tal como los de la firma Boston Dynamics, que acaba de ser adquirida por Hyundai. “Hay que ver el nivel de precisión que puede alcanzar, porque, por ejemplo, retirar llaves de un bolsillo es muy sencillo para un humano, pero casi imposible para una máquina”, ilustra. Por otra parte, admite que estos humanoides podrían ser vulnerados con ataques informáticos, pero que esto no debería ser motivo para detener su desarrollo. “En caso de que algo así suceda, no es que el robot se volverá peligroso, sino que, por ejemplo, podría ser manipulado para abrirle la puerta de casa a extraños”, aclara Ramele.

En la Argentina

“Con el lanzamiento de los Tesla Bot seguramente surjan competidores, y eso podría acelerar el ingreso de humanoides diseñados para el uso doméstico en la Argentina”, especula Jagodnik, y concluye: “Los robots son útiles, y nos evitan hacer tareas que no agregan valor, es por eso que el planteo de Elon Musk tarde o temprano existirá y traerán funciones que cambiarán el paradigma de la humanidad”, dice Jagodnik.

Ambos entrevistados destacan que Musk “cumple con sus promesas”. Dicho esto, será cuestión de esperar el día y el año señalados para el lanzamiento comercial del robot humanoide creado para que habite en nuestras casas. Es más, los robots ya empiezan a llegar a nuestras casas. La pregunta es, sin embargo, si se requiere que sean aspecto humano.