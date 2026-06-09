OpenAI calienta la carrera de la inteligencia artificial al anunciar su intención de salir a Bolsa

El sector de la inteligencia artificial protagoniza la nueva fiebre del oro del siglo XXI. Y sus gigantes pugnan por el trofeo de ser los primeros en salir a Bolsa. OpenAI, la empresa que en 2022 empezó esta revolución al presentar ChatGPT, ha iniciado ya el proceso para salir al mercado. La decisión de la compañía encabezada por Sam Altman promete convertirse en un termómetro del interés de los inversores por la inteligencia artificial. OpenAI ha anunciado este lunes a través de un comunicado que está preparando de forma confidencial con la SEC, el regulador de los mercados de Estados Unidos, los documentos para la salida a Bolsa.

Este es el primer paso para que el gigante tecnológico comience a cotizar, seguramente a partir de otoño, en busca de más recursos con los que alimentar el desarrollo de su modelo de IA, el popular bot conocido como ChatGPT, para lo que hace falta construir costosos centros de datos.

La startup liderada por Altman lleva semanas preparando el terreno para una OPV (Oferta Pública de Venta; IPO en sus siglas en inglés) en la que podría alcanzar una valoración de más de un billón de dólares, según publicó el Financial Times la semana pasada.

Elon Musk, Sam Altman y Dario Amodei, tres gigantes de la IA, que preparan la salida a la bolsa de sus empresas

El anuncio de OpenAI llega en un momento especialmente caliente para el sector. Otros gigantes como SpaceX y Anthropic se están preparando para dar un paso similar, con unas valoraciones que prometen ser astronómicas. SpaceX —la empresa de Elon Musk, magnate que comenzó colaborando con Altman y al que recientemente se ha enfrentado en los tribunales— es la que ha tomado ventaja entre los inversores. Musk pretende que su compañía especializada en el lanzamiento de cohetes, satélites de comunicaciones y del laboratorio de inteligencia artificial xAI salga al mercado esta misma semana.

La operación de SpaceX amenaza con convertirse en la oferta pública de acciones más voluminosa de la historia, lo que podría catapultar a Musk a un terreno nunca explorado y convertirlo en la primera persona con una fortuna superior al billón de dólares, una cantidad equivalente al producto interior bruto de países de tamaño medio.

Anthropic, el gran rival de OpenAI, anunció la semana pasada que también había presentado la documentación para salir a Bolsa, lo que anticipa la posibilidad de que empiece a cotizar en el mercado de renta variable este otoño. La pugna entre Anthropic y SpaceX se explica por la obsesión de ser los primeros: la primera startup que dé el paso puede marcar el camino y beneficiarse del acceso a inmensas cantidades de dinero, proveniente de inversores deseosos de financiar nuevas compañías de inteligencia artificial.

La primera empresa que dé el paso de salir a la bolsa puede marcar el camino y beneficiarse del acceso a inmensas cantidades de dinero Michael Probst - AP

OpenAI no ha puesto fecha a su salida a Bolsa, aunque la documentación que ha presentado a la SEC anticipa que la operación podría producirse este otoño boreal. La empresa de Altman, sin embargo, asegura en un comunicado que el proceso puede llevar aún un tiempo, ya que hay cosas que desea hacer todavía que son más fáciles, si sigue siendo una empresa que no cotice en los mercados oficiales.

La compañía de Altman ha completado recientemente la mayor ronda de financiación en la historia de Silicon Valley, recaudando US$122.000 millones de Amazon, Nvidia, SoftBank y otros inversores. Anthropic se ha convertido en el objetivo a batir. Según publica The Wall Street Journal, varios ejecutivos de OpenAI han expresado en privado su preocupación por la posibilidad de que la empresa responsable del modelo Claude se adelante en su salida a Bolsa. OpenAI sigue liderando el mercado de chatbots para consumidores, pero los últimos datos de mercado no son tan optimistas para la compañía de Altman, que ve con temor cómo su rival toma ventaja entre los clientes empresariales. Anthropic superó hace poco la valoración de OpenAI por primera vez en el mercado privado.