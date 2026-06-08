WhatsApp creó el emoji del Mundial 2026: cómo enviar por chat el símbolo de la pelota Trionda

Llega el Mundial México-Estados Unidos-Canadá 2026 y Meta se sumó a esta fiesta del fútbol internacional para acompañar a los hinchas de manera virtual. Para ello creó el emoji de WhatsApp con la pelota característica de esta competencia, la cual posee los tres colores representativos de las naciones sede. Aprendé cómo activarlo y enviarlo por chat.

Cómo activar Trionda en tu celular

Antes de que puedas hacer uso del emoji del Mundial 2026 en WhatsApp, debés tener la última versión actualizada de la aplicación de mensajería, así te asegurarás de poder poner en práctica este nuevo diseño. Recordá que no tiene costo.

Así es el emoji de Trionda en WhatsApp (Fuente: WhatsApp)

Cómo enviar la pelota del Mundial por WhatsApp

El 4 de junio la aplicación de mensajería reemplazó el diseño tradicional de la pelota en blanco y negro por la Trionda, que posee los colores rojo, verde y azul, cada uno correspondiente a un país sede de la Copa del Mundo. Esta opción está disponible desde entonces para compartir en chats privados, grupos y reacciones.

Para enviar la Trionda a un conocido, es sencillo. El usuario debe ingresar al chat con el que desea mantener una conversación y luego apretar en la opción de emojis. Allí se desplegará el teclado con toda la variedad. Para hallar la pelota, se puede buscar de manera tradicional o escribir en la lupa “pelota”. Cuando aparezca, solo hace falta presionarla para que se incluya en el renglón o en el mensaje al que se quiere reaccionar.

Así se ve el emoji de Trionda

Paso a paso para enviar a Trionda por WhatsApp

Actualizá tu versión de WhastApp a la más reciente.

Asegurate que sea una versión 26.27.74 o superior.

Abrir cualquier conversación.

Hacer clic o presionar en el teclado de emojis.

Buscar en la lupa “pelota” o “fútbol”.

Seleccioná la pelota que aparece con los tres colores del Mundial 2026.

Si enviás el diseño de la pelota Trionda junto a un texto, se mostrará normal, pero cuando se comparte de manera individual, activa una animación especial de rebote que aparece en la pantalla del destinatario y del remitente.

WhatsApp incluyó el emoji de Trionda

Si el emoji no aparece de inmediato, WhatsApp recomienda cerrar completamente la aplicación, reiniciar el teléfono y verificar que tanto la app como el sistema operativo estén actualizados.

¿Hasta cuándo estará disponible Trionda en el chat de WhastApp?

La compañía confirmó que el emoji temporal de Trionda permanecerá activo durante toda la Copa del Mundo de la FIFA 2026. La función estará disponible hasta el 19 de julio, fecha en la que se disputará la final del torneo en el MetLife Stadium. Después de esa fecha, la aplicación posiblemente retiraría la versión especial y volvería al emoticono tradicional de la pelota blanca y negra.

Características de Trionda

La pelota es un homenaje a los países anfitriones de la primera Copa del Mundo organizada por tres naciones. Además de los colores identitarios de sus banderas, luce una iconografía de cada uno: hojas de arce de Canadá, el águila de México y estrellas de Estados Unidos.

En el centro de la pelota hay un triángulo, en referencia a la unión de los tres países norteamericanos, formado a partir de paneles que reproducen las ondas a las que hace alusión el nombre del balón.

La empresa que se encargó de su diseño fue Adidas, que incorporó en Trionda avances tanto aerodinámicos como tecnológicos, que proporcionarán información de cada movimiento del balón.