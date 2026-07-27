IBM Bob, una plataforma todo en uno de agentes empresariales

IBM busca posicionar a Bob, su plataforma agéntica de desarrollo, como la capa de inteligencia artificial para todo el ciclo de vida del software en las empresas. La herramienta, presentada en octubre como Project Bob, alcanzó disponibilidad global en abril como oferta SaaS y luego recibió una actualización importante con capacidades multiagente. La propuesta automatiza flujos de trabajo con agentes integrados que intervienen desde la planificación hasta el despliegue.

Bob está diseñada tanto para proyectos de modernización como para nuevas aplicaciones y ofrece flujos de trabajo agénticos, seguridad incorporada y flexibilidad de despliegue de nivel empresarial.

La apuesta va en línea con lo que, según la compañía, buscan sus clientes: en vez de enfocarse en un solo modelo, necesitan soluciones de orquestación, gobernanza y control de costos. Según el estudio anual CEO Study de IBM, el 76% de las compañías encuestadas designó un director de IA este año, frente al 26% del año anterior. McKinsey informa, a su vez, que el 23% de las organizaciones ya está escalando un sistema de IA agéntica en alguna parte de su estructura, mientras que otro 39% está experimentando con esta tecnología.

La lógica multimodelo

Frente a ese escenario, IBM apuesta por un enfoque multimodelo que integra en un mismo entorno tecnologías de Anthropic, Google y OpenAI, además de sus propios modelos Granite. La empresa sostiene que no busca competir con un modelo específico, sino combinar distintas tecnologías, incluyendo algunas de socios y competidores, para que las organizaciones elijan la mejor opción en cada caso.

La propuesta de IBM para el ciclo de vida del software corporativo integra modelos de sus propios competidores

El diferencial, explican, está en la capacidad de integrar, gobernar y asegurar el uso de la IA en entornos corporativos complejos. Eso permite optimizar no solo la calidad de las respuestas, sino también el costo, con una mejor relación entre performance y costo por token.

“Más que centrarse en nombres específicos, lo importante es que la plataforma, mediante políticas de gobernanza y eficiencia, decide qué modelo usar para cada subtarea, garantizando el mejor resultado al menor costo operativo posible”, explica a LA NACION Agustín Bellido, gerente general y líder de Tecnología de IBM Cono Sur.

Qué diferencia a Bob del resto de las soluciones

Bellido señala que la diferencia con otros asistentes de código pasa por el tipo de problema que resuelven. “Mientras que otras herramientas similares están pensadas principalmente para el desarrollador individual, enfocadas en ganar velocidad táctica en el día a día, IBM Bob es un sistema multiagente autónomo diseñado específicamente para las empresas, capaz de resolver flujos complejos de punta a punta y modernizar infraestructura bajo estrictos estándares de gobernanza y control de costos”.

El esquema multimodelo incluye acceso a modelos livianos con bajo costo por token, pensados para casos de uso corporativos: Bob decide a qué modelo o modelos derivar cada consulta, con el objetivo de lograr un costo más competitivo que otras alternativas.

La propia IBM funciona como banco de pruebas: la compañía asegura que decenas de miles de sus empleados ya usan Bob en proyectos de modernización, seguridad y desarrollo, con una mejora promedio de productividad del 45%, según los usuarios encuestados internamente.

El peso del legado

IBM también apunta a un segmento donde buena parte de la competencia todavía encuentra límites: la modernización de sistemas heredados. El ejecutivo subraya que, en banca, retail y gobierno en América Latina, muchos sistemas críticos corren sobre Java heredado, mainframes IBM Z o IBM i con COBOL y RPG.

“Copilot o Cursor no entienden esa infraestructura pesada ni su lógica de negocio. Bob está entrenado específicamente para actuar justo ahí, entender monolitos masivos, auditar el código y acelerar refactorizaciones complejas que antes llevaban meses”, afirma Bellido.

Ese terreno, sin embargo, ya no es exclusivo: a comienzos de este año, Anthropic, socia de IBM dentro de Bob, anunció que una de sus herramientas podía modernizar código COBOL, el lenguaje base de los mainframes de la propia IBM. La compañía convive así con una paradoja de época: integra como proveedores a las mismas firmas que la desafían en su bastión histórico.

Ese posicionamiento busca convertir a Bob en una capa de infraestructura para organizaciones que necesitan gobernanza, trazabilidad y cumplimiento, además de velocidad. En otras palabras, IBM no compite solo por productividad, sino por control operativo en sectores donde el software no es una herramienta más, sino el corazón del negocio.

Soberanía de datos

Otro de los ejes en los que IBM hace hincapié es en la soberanía de los datos. Bob permite que las organizaciones definan dónde y cómo se procesan sus datos, respetando regulaciones locales y políticas internas, y la compañía prevé sumar despliegue en las instalaciones del cliente para quienes tienen requisitos de residencia de datos.

“En Bob se implementan mecanismos para proteger la información sensible, como el control de acceso, la privacidad de los datos y opciones de despliegue que pueden ajustarse a los requerimientos de cada cliente”, explica Bellido. Ese punto es clave para clientes que operan bajo marcos regulatorios exigentes o en sectores donde la información crítica no puede salir de ciertos entornos.

Eso mismo remarcan los testimonios de los desarrolladores en la página de Bob, que destacan que tiene barreras de protección instaladas, que no alucina y que las respuestas son certeras, como si pudiera leer entre líneas. También destacan su velocidad y explicabilidad. Y también que, cuando no sabe, puede decirlo, lo cual es un gran punto a favor para evitar escalar errores.

El entusiasmo, de todos modos, tiene contrapeso: Gartner estima que más del 40% de los proyectos de IA agéntica serán cancelados hacia 2027 por problemas de retorno de inversión y gobernanza. La apuesta de IBM es, precisamente, que la orquestación y el control sean lo que separe a los proyectos que sobreviven de los que no.