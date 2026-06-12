Instagram y Facebook, con problemas de conectividad
Usuarios de todo el mundo reportan que Instagram y Facebook no funcionan correctamente
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LA NACION
En la mañana del viernes, muchos usuarios de todo el mundo reportan que no funcionan ni Instagram ni Facebook. WhatsApp, por ahora, funciona correctamente.
Se desconocen los motivos; usualmente estas fallas toman una media hora en resolverse.
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