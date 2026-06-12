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Instagram y Facebook, con problemas de conectividad

Usuarios de todo el mundo reportan que Instagram y Facebook no funcionan correctamente

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ARCHIVO - Esta fotografía muestra los logotipos de aplicaciones móviles de Facebook e Instagram el 5 de octubre de 2021, en Nueva York. (AP Foto/Richard Drew, archivo)
ARCHIVO - Esta fotografía muestra los logotipos de aplicaciones móviles de Facebook e Instagram el 5 de octubre de 2021, en Nueva York. (AP Foto/Richard Drew, archivo)Richard Drew - AP

En la mañana del viernes, muchos usuarios de todo el mundo reportan que no funcionan ni Instagram ni Facebook. WhatsApp, por ahora, funciona correctamente.

Se desconocen los motivos; usualmente estas fallas toman una media hora en resolverse.

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