Kwai: llega la aplicación china de videos cortos que paga por recomendarla

Hace unos días, la aplicación china Kwai anunció con bombos y platillos su llegada oficial en la Argentina. Se trata de una red social de videos cortos al estilo TikTok que está teniendo un gran crecimiento en su país de origen.

Esta aplicación de videos breves, que surgió en 2012, es la más popular de China después de Douyin (versión china de TikTok), con más de 300 millones de usuarios activos en el mundo que miran sus videos, en promedio, durante 86 minutos diarios, según la compañía. El uso no tiene costo y está disponible para Android y para iOS.

La promesa del pago

Uno de los atractivos de esta aplicación son los pagos que ofrece a los usuarios. Como parte del programa de referidos, quienes recomienden la aplicación entre sus familiares y amigos -a través de un código que genera la misma plataforma- recibirán 30 pesos por nuevo usuario, que pueden llegar hasta 200 si ese nuevo usuario usa la app diez días seguidos. Eso sí, para poder participar de este beneficio tienen que ser mayores de 18 años y contar con una cuenta bancaria. Los creadores de contenido, por su parte, también recibirán dinero, que será proporcional a las visualizaciones que consigan. “Pueden llegar a ganar hasta 1000 dólares por mes”, promete Keith Hernández, director general de Sudamérica en Kuaishou Technology, la dueña de Kwai.

En su reciente salida a la bolsa en Hong Kong ganó “5400 millones de dólares -explica- y con ese dinero decidimos expandirnos internacionalmente, haciendo foco en Latinoamérica. Por otro lado, Kuaishou Technology es la cuarta plataforma más grande de ecommerce en China y sólo han pasado 24 meses desde su lanzamiento. Nuestro valor bruto de la mercancía o valor total de la mercancía vendida (GMV) es más grande que la de Mercado Libre. Pronto podrán probarla porque ya estamos desarrollando nuestro marketplace para Latinoamérica”.

“Nuestra expansión en la región llega luego de haber tenido un gran recibimiento en Brasil, donde tras dos años de operaciones nos posicionamos como la aplicación más descargada en Google Play. En ese sentido, América Latina es un mercado muy importante y con un enorme potencial para la industria de videos cortos. Estamos muy optimistas en que su gran riqueza cultural y reconocida creatividad convergerá muy bien con nuestra filosofía de inclusión y diversidad”, señala Arturo Martínez, gerente general en Latinoamérica de Kwai.

Según Hernández, la aplicación tendrá, en breve, una función de live streaming ecommerce, es decir, alternativas de ventas de productos mientras se hace una transmisión en vivo, y la posibilidad de la audiencia de recompensar con dinero a la persona que está haciendo streaming, al estilo de Twitch.

Apuesta regional

Aunque la aplicación funciona en todos los países de la región, la idea de esta compañía es focalizarse principalmente en tres mercados, además de Brasil: Argentina, México y Colombia. “Tenemos equipos trabajando en los tres países y estamos desarrollando operaciones que van a ser bien locales. Deseamos estar más cerca de estos usuarios porque ahí, justamente, radica una de las diferencias de Kwai con nuestra competencia: somos una red social que brinda contenido más real, más auténtico y relevante para la vida de las personas”, asegura Hernández.

“Nuestro equipo está tratando de encontrar a mil personas para ayudarlos a crecer como creadores de contenido. La idea es que ellos puedan profesionalizarse dentro de nuestra plataforma. En la Argentina comenzamos a formar nuestro equipo de trabajo hace cinco meses con el objetivo de construir el ecosistema antes del lanzamiento oficial. Hoy tenemos más de 60 millones de usuarios en todo Latinoamérica y ya somos el número uno en descargas en la tienda Google Play en la Argentina, México, Brasil y Colombia”, revela el directivo.

El papel del algoritmo

Según estos ejecutivos, el algoritmo que define qué videos ofrecerá al usuario es “democrático, no discrimina. No importa si el contenido es lindo, aspiracional o si no tiene muchas visualizaciones, quien suba un video tendrá visualizaciones, aunque no cuente con seguidores. Queremos que todos tengan la oportunidad de relatar su cuento porque creemos que todas las personas tienen historias importantes para compartir. Además, cualquier usuario puede hacer o ver transmisiones en vivo. Próximamente estas producciones serán superiores a lo que conocen actualmente porque permitirá mayor interacción con los usuarios permitiéndoles, entre otras cosas, realizar ventas en vivo”, señalan. En TikTok, por ejemplo, para poder realizar live streaming o “vivos” es necesario tener, como mínimo, 1000 seguidores y más de 16 años. Kwai no tiene restricciones para esta funcionalidad.

Por otro lado, apuntan a un público más maduro si se lo compara con TikTok. “En Kwai buscamos usuarios mayores de 25 años. Obviamente que son bienvenidas personas de todas las edades -aclara Hernández-, pero apuntamos principalmente a ese público. Además, con nuestra plataforma queremos dar mayor exposición a aquellos que generalmente no están en las redes sociales”.