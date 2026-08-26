La empresa china de IA que desafía a los gigantes de EE.UU.

La startup china de inteligencia artificial MiniMax casi cuadruplicó sus ingresos durante el primer semestre del año, impulsada por la creciente demanda de sus modelos de bajo costo y servicios para empresas. La compañía, que salió a bolsa en Hong Kong a comienzos de 2026, facturó US$116,6 millones entre enero y junio, un 283,1% más que en el mismo período del año anterior.

El crecimiento refleja el avance de los modelos de inteligencia artificial más económicos desarrollados por compañías chinas, entre ellas MiniMax y DeepSeek. Estas empresas buscan competir con los sistemas propietarios de compañías estadounidenses mediante modelos de menor costo y, en algunos casos, basados en tecnologías de código abierto.

El principal motor del crecimiento de MiniMax fue su Open Platform y otros servicios empresariales basados en IA. Los ingresos de ese segmento aumentaron un 703,1% interanual y alcanzaron los US$73,9 millones, acompañados por un incremento en la cantidad de usuarios pagos.

De esta manera, el negocio empresarial ya representa el 63,4% de la facturación total de MiniMax, frente al 30,3% registrado un año atrás. Por su parte, los ingresos provenientes de sus productos nativos de inteligencia artificial crecieron un 100,9%, hasta US$42,6 millones.

Pese al fuerte aumento de la facturación, MiniMax todavía opera con pérdidas. La compañía registró una pérdida atribuible de US$358 millones durante el primer semestre, aunque la cifra mostró una mejora frente a los US$402,2 millones perdidos durante el mismo período del año pasado.

La estrategia de la compañía apunta ahora a seguir reduciendo el costo de implementar inteligencia artificial a gran escala. MiniMax aseguró que buscará ampliar lo que denomina la “frontera entre rendimiento y costo”: primero pretende conseguir modelos suficientemente potentes para resolver tareas complejas del mundo real y luego mejorar su eficiencia para extender esas capacidades a más usuarios y a precios más bajos.

MiniMax fue además uno de los denominados “tigres de la IA” chinos que llegaron al mercado bursátil durante 2026. La startup recaudó HK$4820 millones (unos US$615 millones) en su salida a bolsa en Hong Kong y sus acciones casi duplicaron su valor durante su primera jornada de cotización.

La empresa volvió a buscar financiamiento el mes pasado, cuando recaudó otros HK$16.040 millones mediante una venta de acciones y una emisión de bonos. Los fondos serán destinados a financiar el crecimiento de su negocio de inteligencia artificial.

Con información de Reuters