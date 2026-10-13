Cuál es la frase exacta para que la IA te resuma cualquier PDF o documento largo

La inteligencia artificial (IA) se convirtió en una herramienta cada vez más utilizada por estudiantes y profesionales que necesitan procesar grandes cantidades de información en poco tiempo. Desde apuntes universitarios hasta informes laborales, existen plataformas capaces de analizar documentos extensos y elaborar resúmenes que facilitan su comprensión.

Sin embargo, para obtener resultados útiles no alcanza con cargar un archivo y pedirle a la herramienta que lo resuma. La clave está en utilizar un prompt preciso, es decir, una instrucción que indique qué información debe identificar, cómo organizarla y qué aspectos del documento original no puede pasar por alto.

Esto se debe a que uno de los principales problemas de utilizar la IA para estudiar es que, ante una solicitud demasiado general, las herramientas pueden omitir conceptos relevantes, simplificar explicaciones o dejar afuera fechas, cifras y argumentos necesarios para comprender un tema.

Cada vez más personas utilizan la inteligencia artificial para resumir información en cuestión de segundos krukphoto.com

Por este motivo, los especialistas en el uso de estas tecnologías recomiendan formular instrucciones claras y establecer una estructura para la respuesta. Una de las indicaciones que se pueden copiar y pegar en plataformas de inteligencia artificial es la siguiente:

“Actuá como un analista experto. Leé el documento adjunto y generá un resumen estructurado que incluya:

Una idea general o tesis principal del texto en 2 o 3 líneas.

Los puntos clave y argumentos organizados en viñetas.

Los datos, estadísticas, nombres o fechas más relevantes.

Si el documento contiene instrucciones o pasos, lístalos de forma íntegra sin omitirlos.

Mantené el contexto original y sé conciso, pero riguroso”.

¿Cuáles son las mejores inteligencias artificiales para estudiar?

Esta instrucción permite establecer una serie de criterios para que la IA no se limite a reducir la extensión del texto, sino que también identifique los elementos fundamentales de su contenido. Además, se puede incorporar una indicación adicional para mejorar la precisión: “No agregues información que no aparezca en el documento. Si algún dato no está disponible o no puede verificarse, indícalo claramente. Cuando sea posible, señala la página de donde extrajiste cada información”.

Sin embargo, siempre se recomienda chequear la información con el texto original para verificar que ninguno de los datos haya sido generado por la propia inteligencia o sacado de otros sitios.