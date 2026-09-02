La increíble historia del primer paciente del mundo al que le retiraron un tumor en el cerebro con ayuda de la IA

Al primer paciente del mundo en someterse a una intervención quirúrgica cerebral con la ayuda en tiempo real de la inteligencia artificial se le extirpó un tumor con éxito. Rhys Hibbert, padre de dos hijos y residente de Bedfordshire, en el sur de Reino Unido, se arriesgaba a perder la vista si no se operaba, según dijeron los cirujanos del Hospital Universitario de Londres.

La herramienta de IA analizó la grabación de video de la operación en tiempo real y asesoró a los cirujanos sobre cómo evitar vasos sanguíneos y nervios cruciales pero ocultos en el cerebro. Esto les permitió extirpar de forma segura la mayor parte posible del tumor. “Desde el punto de vista de la seguridad del paciente, veo absolutamente el beneficio. No tenemos señales de tráfico que nos guíen dentro de la cabeza”, dijo Hibbert.

Hasta hace 18 meses, Hibbert, de 48 años y gerente de atención al cliente, estaba en buena forma y gozaba de buena salud, saliendo a caminar más de 3 km todos los días. Fue durante uno de esos paseos cuando perdió el conocimiento y comenzó a convulsionar en la carretera. Una tomografía cerebral reveló que tenía un tumor benigno de 11 mm (0,433 pulgadas) que crecía en la glándula pituitaria, un órgano del tamaño de una canica situado en la base del cráneo.

Esta glándula secreta hormonas vitales que ayudan en procesos como el crecimiento, el metabolismo y la regulación de la presión arterial y la temperatura. Se encuentra en un punto crucial, muy cerca de las arterias carótidas, que son vasos vitales que suministran sangre al cerebro, y de los nervios ópticos que controlan la visión. A medida que el tumor de Hibbert comenzó a presionar sus nervios ópticos, su visión periférica se fue reduciendo.

Fatiga intensa y mareos

Aunque no necesitó cirugía de inmediato, Hibbert comenzó a tropezarse con las cosas y se sentía muy fatigado y mareado. “Durante mis 18 años de matrimonio, siempre me levanté de la cama y le preparé una taza de café a mi esposa”, contó Hibbert, “y no iba a permitir que este tumor me lo impidiera”. Dijo que las mayores repercusiones para él fueron emocionales y psicológicas. “Aunque mucha gente me ofreció ayuda amablemente, uno no quiere ser una carga para los demás”, añadió.

Identificar el lugar más seguro para extraerlo no fue sencillo

Cuando los cirujanos le dieron la opción de ser la primera persona en probar la operación con su herramienta de IA personalizada, no lo dudó. “Si los pacientes no están dispuestos a participar en la investigación, ¿cómo van a aprender los médicos y cómo puede progresar la medicina?”, comentó.

Durante la intervención le introdujeron un endoscopio, una cámara delgada montada en un palo, a través de la nariz hasta la base del cráneo. En ese momento, el tumor estaba cerca, pero oculto tras capas de hueso y una membrana resistente. Identificar el lugar más seguro para extraerlo no fue sencillo, sobre todo porque la anatomía tiende a variar entre individuos.

Las tasas de complicaciones varían, pero existía una probabilidad del 25 al 50% de no extirpar completamente el tumor y una probabilidad del 0,5 al 2% de lesionar un vaso sanguíneo importante. Aquí es donde entró en juego la herramienta de IA.

El ‘ChatGPT’ de los cirujanos

En una segunda pantalla, la IA analizaba la transmisión de video en directo, rastreaba los instrumentos quirúrgicos y marcaba las zonas donde era más probable que se encontraran los vasos sanguíneos y los nervios, destacando las áreas donde resultaba más seguro extirpar el tumor. Es similar a la tecnología de reconocimiento facial de los teléfonos, pero en lugar de eso, reconoce estructuras anatómicas importantes y a menudo ocultas.

El cirujano promedio en Reino Unido realiza entre 10 y 20 de estas operaciones al año, basándose en las exploraciones realizadas antes de la cirugía para familiarizarse con la anatomía del paciente. Los investigadores entrenaron y evaluaron su sistema de IA con cientos de videos de extirpaciones de tumores hipofisarios, dibujando cuidadosamente el contorno de los vasos sanguíneos y los nervios en cada video para ayudar al sistema a capturar datos y comenzar a “reconocer” las estructuras más importantes.

“Está entrenado en más operaciones de las que la mayoría de los cirujanos ven o realizan en toda su vida y puede actuar como un segundo par de ojos experto”, señaló el profesor Hani Marcus, quien ayudó a realizar el procedimiento. Y a diferencia de otras herramientas experimentales de IA, funciona en tiempo real, añadió.

Los neurocirujanos Hani Marcus y Danyal Khan realizaron la operación en el Hospital Nacional de Neurología y Neurocirugía UCH

El equipo quiere dejar claro que la herramienta de IA solo sirve de apoyo y que los cirujanos conservan el control total. Su ambición a largo plazo es desarrollar una especie de ChatGPT para cirujanos, de modo que haya “otro experto en la sala al que puedan recurrir para pedir consejo si lo desean, o ignorarlo si no están de acuerdo”, explicó el profesor Marcus.

Financiado por el Instituto Nacional de Investigación en Salud y Atención Médica y Google, y desarrollado por investigadores de la UCL, el equipo probó y puso a prueba su tecnología de IA en el laboratorio durante años. Están satisfechos con los resultados de los primeros pasos en cirugías reales y están trabajando en un ensayo clínico de mayor envergadura.

“Me devolvió la vida”

“Cuando abrí los ojos después de la operación, sentí como si hubiera recuperado la visión de 360 grados; no había visto con tanta claridad en un año”, dijo Hibbert. Y en las ocho semanas transcurridas desde la cirugía, notó que su vista mejora cada pocos días. “También recuperé mi energía y todos los efectos secundarios que sufría antes de la cirugía desaparecieron”. Y subrayó: “Me devolvió la vida”.

James Frith, ministro de Innovación en Salud, dijo estar satisfecho de que Rhys se sometiera a una “cirugía que le cambió la vida” como parte de una investigación financiada por el gobierno. “La IA necesita las salvaguardas adecuadas y siempre nos aseguraremos de que la seguridad se tome en serio”, señaló. “Pero también nos aseguraremos de aprovechar las oportunidades que esto conlleva”, añadió.

*Por Smitha Mundasad