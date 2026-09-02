Diego Simonet era el “Messi del handball”, sufrió la soledad, se retiró y armó una app para conectar personas

A los 18 años, Diego Simonet dejó la Argentina para irse a jugar profesionalmente al handball a Brasil. Era 2008, todavía no hablaba portugués, conocía a poca gente y las exigencias propias de un deportista profesional tampoco le dejaban demasiado tiempo para salir y construir una vida social. La experiencia fue lo suficientemente difícil como para que llegara a pensar en largar todo: “fui a jugar a Brasil siendo muy joven y sufrí mucho, porque no tenía amigos allá, no hablaba el idioma ni tenía tiempo para socializar. Hasta pensé en volver a la Argentina. Así que lo único que hacía era escuchar música, por lo que me hubiese venido bien tener una aplicación que me permitiera no solo escuchar música, sino poder hablar con otra gente o hacer amigos”, recuerda.

Diego Simonet, símbolo de la selección argentina en tres Juegos Olímpicos y seis Mundiales, se retiró este año del handball profesional RAUL ZAMORA/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT - PHOTOSPORT CHILE

Pasó más de una década hasta que aquella experiencia reapareció, esta vez como el germen de un proyecto tecnológico. La idea comenzó a tomar forma durante la pandemia, cuando era todavía más difícil mantener una vida social. Simonet explica que “esto surgió en base a mis experiencias de vida, por conocer a gente que estaba o está como yo. Entonces me pareció una buena idea crear algo que te permita conocer personas con tus mismos gustos, ya sea solo para escuchar música, hacer amigos o simplemente practicar un idioma distinto”.

Una discoteca en la que cada uno decide quién entra

Así surgió iDisko, una plataforma disponible en la web, iOS y Android que combina elementos de una red social, una aplicación musical y hasta de las plataformas para conocer personas, aunque Simonet evita encerrarla en cualquiera de esas categorías: “Es como tu discoteca personal, en donde decidís quién puede entrar y qué puede escuchar. Sos tu propio DJ. Armás tu lista de música, ponés tus filtros y la gente que aparece es la que vos decidís. El algoritmo te estudia, ve tu comportamiento y te muestra perfiles afines”.

No es solo una app para escuchar música porque también permite conocer gente. Pero, al mismo tiempo, Simonet no la define como una aplicación de citas. A diferencia de las plataformas tradicionales de ese tipo, la conversación no necesariamente comienza a partir de una foto o la descripción de un perfil: en iDisko, la música funciona como rompehielos.

Una vez registrado, el usuario puede ver quiénes están conectados en ese momento y qué están escuchando. También puede aplicar filtros de edad, género y país. Si encuentra a alguien con quien quiere interactuar, puede enviarle una solicitud VIP. Si la otra persona acepta, ambos ingresan en un espacio privado donde pueden conversar por texto, activar la cámara y el micrófono y escuchar música juntos. La reproducción se sincroniza para que los dos oigan el mismo tema al mismo tiempo y cualquiera pueda cambiar la canción.

También es posible enviarle a otra persona una canción acompañada de un mensaje y, solo si responde, comenzar a conversar por chat. La función Shuffle, en cambio, propone una conexión con alguien que esté escuchando la misma canción, priorizando a quien el algoritmo considere más afín.

Una vista de iDisko, la app que busca conectar a la gente a través de la música

“Todo pasa en tiempo real, en el momento, no hay charlas interminables ni necesidad de ir a tomar algo para conocerse. Si alguien te interesa, podés ponerte en contacto para hablar o hacer una videollamada”, explica Simonet. La cámara, de todos modos, puede permanecer apagada y la plataforma también puede utilizarse solamente para escuchar música.

La intención de generar vínculos ya estaba presente en otro de sus emprendimientos, aunque con una lógica que parece, a primera vista, exactamente opuesta. Antes de iDisko, Simonet había desarrollado juegos de mesa, concebidos para alejar los teléfonos de las reuniones. “Los juegos de mesa que hago son para conectar y no estar con el celular en reuniones de amigos, familiares o con equipos, sobre todo cuando no hay temas de conversación o cuesta conectarse”, señala. La idea es la misma que con la app: facilitar la conversación entre personas.

Cómo crear una aplicación sin ser programador

Antes de lanzar iDisko, Simonet investigó qué aplicaciones existían dentro del universo que pretendía abordar, aprendió a utilizar herramientas para crear prototipos y pasó varios meses diseñando cómo imaginaba el producto. Llegó incluso a preparar una primera versión conceptual en su teléfono antes de buscar desarrolladores que pudieran convertirla en una aplicación funcional.

“Siempre me gustó la tecnología y la IA. Por esto me metí de lleno en este mundo, me fui informando, aprendiendo y contactando con especialistas, con quienes trabajé a la par para ir creando esta empresa. Actualmente somos tres socios, un empleado y un grupo de inversores”, explica.

El desarrollo requirió alrededor de un año de pruebas para resolver uno de los componentes centrales del proyecto: lograr que dos personas ubicadas en lugares diferentes pudieran escuchar la misma música sincronizada mientras conversan.

El proyecto terminó derivando en la creación de DS Connect, la empresa detrás de iDisko, establecida en Montpellier, Francia, donde Simonet desarrolló la mayor parte de su carrera profesional y decidió establecerse con su familia.

De su extenso y exitoso recorrido deportivo (jugó en Brasil, España y Francia, además de haber ganado tres medallas de oro en Juegos Panamericanos y haber jugado en tres Juegos Olímpicos) dice haber trasladado varias enseñanzas a su nueva actividad: la constancia después de años de entrenarse diariamente, la capacidad de levantarse después de una derrota y la necesidad de tomar decisiones de manera permanente.

Música, IA y seguridad

iDisko no tiene un catálogo musical propio como Spotify, Apple Music o YouTube Music, sino que utiliza dos fuentes. Por un lado, la API oficial de YouTube, a través de la cual se reproducen canciones y videos que continúan alojados en la plataforma de Google y bajo sus condiciones. Así, por ejemplo, un usuario que tenga YouTube Premium puede escuchar ese contenido sin publicidad.

La segunda alternativa es Radio iDisko, una biblioteca con música licenciada a través de Jamendo, que puede reproducirse sin interrupciones publicitarias dentro de la aplicación.

Y si bien Simonet se define como un entusiasta de la inteligencia artificial, que se utiliza bastante para muchas funciones de la app, uno de los usos más concretos de esta tecnología dentro de iDisko está relacionado con la seguridad.

La plataforma establece que sus usuarios deben ser mayores de 18 años y utiliza el servicio externo Yoti para verificar la edad antes de permitir determinadas interacciones sociales.

Cuando una persona intenta iniciar una conversación o activar la cámara por primera vez, el sistema puede pedirle que tome una imagen con el teléfono. Yoti realiza entonces una estimación de edad y devuelve a la plataforma únicamente el resultado de la comprobación. La empresa asegura que no almacena esa fotografía, ni tampoco lo hace Yoti. Según Simonet, si existen dudas, también puede solicitarse un documento de identidad.

iDisko permite además bloquear y denunciar usuarios por comportamiento inapropiado, contenido sexual, suplantación de identidad o sospechas de que se trata de un menor. Según la empresa, esos reportes pueden derivar en advertencias, suspensiones temporales o expulsiones permanentes.

La plataforma también utiliza verificación del correo electrónico y autenticación multifactor cuando detecta conexiones desde dispositivos o ubicaciones nuevas. Simonet asegura que, además de los sistemas automáticos, llegado el caso puede existir moderación humana.

De los primeros usuarios al negocio

iDisko fue lanzada a fines de noviembre de 2025 y, de acuerdo a su creador, su crecimiento fue rápido. Asegura que la plataforma ya superó las 18.000 descargas y que tiene alrededor de 14.000 usuarios en la Argentina, además de presencia en países como Italia y Francia. El objetivo, explica, es consolidar primero la base local para luego avanzar en otros mercados.

La aplicación puede utilizarse gratuitamente, aunque incorpora una suscripción Premium que elimina los anuncios dentro de la app, habilita filtros adicionales y permite enviar una mayor cantidad de solicitudes VIP. Actualmente ofrece planes de uno, tres y seis meses.

“Por ahora hay pocos suscriptos premium, todo es gratis por una semana. Queremos que la gente lo pruebe, quiera volver y eso nos permita seguir creciendo. Yo hablo mucho con los usuarios de iDisko; en base a ellos vamos viendo lo que funciona y lo que hay que mejorar. Muchas decisiones se han tomado en base a lo que opinan los usuarios”, concluye.

Casi dos décadas después de aquellos primeros meses de soledad en Brasil, cuando la música era casi su única compañía, Simonet intenta convertirla en una puerta de entrada para que cualquiera pueda encontrarse con otras personas y establecer conexiones.