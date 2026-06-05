La memoria de ChatGPT evoluciona: recuerda más y mejor todo lo que charlás con la IA

OpenAI ha anunciado una mejora en la memoria de ChatGPT, con la que no solo mejora su capacidad para recordar y usar información ya mencionada por el usuario, sino que hace que este contexto no se limite a la conversación en curso e incluso lo actualiza en tiempo real.

OpenAI ha cambiado la arquitectura de memoria de ChatGPT para que este chatbot pueda tener la información de referencia con cada nueva conversación y tenga siempre presentes las preferencias de los usuarios, por ejemplo, si son vegetarianos o no quieren que se mencione a determinada persona, para que las respuestas se ajusten a ellas.

Se trata de la tercera actualización que mejora la función de memoria, desde que en 2024 se introdujera la función. Entonces, los usuarios debían pedir a ChatGPT que recordara informaciones concretas, aunque el año pasado se introdujo la posibilidad de que recordara información previamente mencionada en la conversación para personalizar las respuestas.

ChatGPT amplió el alcance de la memoria de su IA para que recuerde lo que se charló en conversaciones pasadas y use esa información como contexto en nuevos chats

La nueva arquitectura introduce un sistema de memoria más potente y eficaz, que da continuidad al contexto con los recuerdos sintetizados, que ya no se limita a la conversación actual, sino que se mantiene para las nuevas conversaciones, sin que haya que “presentarse desde cero”, como lo expone OpenAI en un comunicado.

Mejora también la comprensión del contexto temporal de la información, por ejemplo, si los usuarios han mencionado que harán un viaje en julio, ChatGPT podrá distinguir entre tiempos presente, futuro y pasado, para actualizar la información según el momento, para que sea más relevante y útil.

ChatGPT ahora mostrará un resumen con todo lo que recuerda de nosotros; la información se puede modificar

Además, introduce un resumen de la información que ChatGPT “recuerda”, para que los usuarios puedan revisarla y modificarla en cualquier momento, e incluso especificar los temas que el chatbot puede tratar y cuándo debe hacerlo.

Este cambio en la función de memoria está disponible para los usuarios de las suscripciones Plus y Pro en Estados Unidos. Se extenderá también para los usuarios de las cuentas gratuitas y usuarios Go, tras alcanzar la capacidad de procesamiento necesaria para escalarla y hacerlo, además, de manera más eficiente, aunque su despliegue se hará en las próximas semanas.