A examen: probamos el TCL Nxtpaper 70 Pro y su singular pantalla tipo papel

A principios de junio, TCL presentó en la Argentina su smartphone más reciente, el Nxtpaper 70 Pro, el más reciente de una larga lista de smartphones con una cualidad única: usan una pantalla con un filtro polarizador circular que permite configurarla a voluntad para que simule ser un panel de tinta electrónica (en colores o blanco y negro), ideal para leer texto y para descansar la vista.

Estuve probando unos días este equipo, que en la Argentina tiene un precio de 700.000 pesos para la versión que tiene 256 GB de almacenamiento.

Aunque el distintivo principal del teléfono es la pantalla, lo primero que llama la atención del equipo es el tamaño: es un smartphone grande, con unas medidas de 169,4 x 80 x 8mm; para referencia, el Samsung Galaxy S26 Ultra y el iPhone 17 Pro Max tienen casi el mismo ancho y grosor, pero casi 1 cm menos de altura. Es indiscutiblemente grandote, algo para tener en cuenta.

El TCL Nxtpaper 70 Pro tiene una pantalla de 6,9 pulgadas con un filtro polarizador para eliminar la luz azul y los reflejos

Gracias a esas dimensiones, puede ofrecer una pantalla Full HD de 6,9 pulgadas, y una batería de 5200 mAh, que combinada con el resto del hardware le permite al equipo lograr una buena autonomía en el uso estándar, y una descomunal en el modo especial que habilita esta pantalla.

¿Cómo es eso? Al igual que los modelos anteriores, una pantalla Nxtpaper, el nombre comercial para una tecnología de TCL que combina una pantalla convencional con un filtro polarizador circular, una capa antirreflejo y un filtro de luz azul; el resultado es que el celular se puede usar como uno convencional, con un panel de 6,9 pulgadas de excelente color con tasa de refresco a 120 Hz (la cantidad de veces que se actualiza la información en pantalla; arriba de 60 Hz es ideal para juegos y videos) y muy poco reflejo; y que puede transformarse en un panel símil papel (a color, o en blanco y negro) para reducir el cansancio visual, mejorar su visibilidad para leer textos largos (ideal en una pantalla de ese tamaño), etcétera.

El modo de pantalla tipo tinta electrónica de TCL para el Nxtpaper 70 Pro elimina notificaciones y aplicaciones en segundo plano, y extiende la autonomía del teléfono a varios días

Es difícil transmitirlo por escrito, pero es mejor que una pantalla de tinta electrónica tipo Kindle, porque se pueden ver videos con la misma calidad y fluidez que una pantalla común; y a la vez esa versión monocromática se puede setear en el modo Tinta Máxima, (como lo llama TCL) para que se transforme en un celular que no nos interrumpe con notificaciones, que apaga casi todas las apps salvo unas pocas que preaprobamos, y que con eso logra una autonomía descomunal (hasta 7 días, según TCL; yo no logré tanto, pero depende mucho del uso que se le dé), que no cansa la vista; con una perilla lateral o la presión de un botón puede transformarse en un celular convencional con la pantalla y el procesador trabajando a su máxima capacidad.

En el medio está la opción de ver la pantalla a color, pero símil papel, como si fuera una revista (los colores no están super saturados) una opción ideal para leer textos acompañados de imágenes, pero quitando el brillo y ofreciendo una visualización más balanceada y amable tanto con los ojos como con nuestro cerebro.

Una vista del Nxtpaper 70 Pro con la pantalla en modo tinta monocromática o color, dos alternativas al modo de funcionamiento convencional

El sistema es lo suficientemente inteligente como para activar el color a pleno cuando usamos la cámara o miramos la galería de fotos, o en otras instancias donde el color es relevante (no así en YouTube, por ejemplo).

¿Por qué, entonces, otras compañías no usan esta tecnología? Porque al incorporar ese filtro polarizador suma costo, pierde algo de brillo, y en algunos casos, se puede notar una limitación en la definición (en qué tan marcado está el borde de cada pixel); por eso usa una resolución Full HD para un panel de 6,9 pulgadas, que por sus dimensiones podría ofrecer una mayor densidad de pixeles.

Dicho esto, la enorme mayoría de los usuarios no notará esta limitación en el uso diario, y sí encontrará que puede tener dos dispositivos en uno: un smartphone convencional y un dispositivo secundario para esos momentos en que queremos bajar un cambio, pero sin desconectarnos del todo.

La doble cámara del Nxtpaper 70 Pro; el teléfono se vende con una funda que está incluida en la caja

Sacando eso -que es su argumento de venta- el TCL Nxtpaper 70 Pro es un smartphone de gama media convencional en todo sentido, con un chip Mediatek Dimensity 7300, 8 GB de RAM, 256 o 512 GB de almacenamiento (se pueden derivar hasta 16 GB para complementar la RAM; se puede ampliar el almacenamiento con una tarjeta microSD), y una batería de 5200 mAh, además de incluir NFC para pagos móviles, un emisor de luz infrarroja (para usarlo como control remoto) y una radio FM (requiere usar los auriculares incluidos en la caja para funcionar); TCL también vende como accesorio en otros países un lápiz para escribir en pantalla a mano alzada (con una latencia de 5ms).

En la caja, TCL incluye una funda de silicona, auriculares cableados y un cargador de 33 watts.

Corre Android 16 sin demasiados agregados, más allá de la posibilidad de cambiar el funcionamiento de la pantalla y algunas funciones de IA típicas, como la transcripción de audio en su grabadora, o un editor de imágenes que permite eliminar objetos visibles.

A propósito, el TCL Nxtpaper 70 Pro trae una cámara principal de 50 megapixeles con foco por detección de fases (PDAF), y un gran angular de 8 megapixeles, además de una cámara frontal de 32 megapixeles.

La cámara es correctísima para el precio que tiene; esto es, quienes busquen algo más sofisticado deberán invertir más dinero, pero para ese rango de precio la cámara está bien, lo mismo que el rendimiento general del teléfono.

Lo que quizá falta es que TCL se anime a usar una pantalla así, pero en un smartphone con un hardware más sofisticado; a la vez, está claro que la compañía está eligiendo a propósito evitar ese segmento.

Quienes busquen un smartphone con una pantalla bien grande, con un rendimiento razonable, una muy buena autonomía de la batería, y un modo monocromático que puede ser una salvación tanto para nuestra vista como para esos días en que sabemos que estaremos lejos de un cargador, tienen en el TCL Nxtpaper 70 Pro una alternativa interesante, que no obstante debe competir con modelos de Motorola, Samsung o Xiaomi, que por un precio similar ofrecen equipos con diseños más estilizados y con mejores cámaras, aunque con un rendimiento similar y sin el beneficio de la pantalla de doble función.