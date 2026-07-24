El prompt perfecto para crear imágenes con Gemini

La capacidad de la inteligencia artificial para transformar texto en imágenes dio un salto cualitativo significativo, convirtiéndose en una herramienta esencial tanto para profesionales del marketing como para usuarios particulares. Sin embargo, la calidad del resultado final no depende exclusivamente del modelo utilizado, sino de la pericia del usuario al redactar el pedido o, en términos técnicos, el prompt. Según advierte Gemini, “no existe un único prompt mágico”, ya que la eficacia de la generación depende de la combinación precisa de sujeto, contexto y estilo técnico.

Para obtener resultados de alta gama, los especialistas proponen una estructura técnica rigurosa: un enunciado efectivo debe desglosarse en: sujeto, acción, entorno, estilo de cámara e iluminación, y finalmente, parámetros de calidad. Colocar los elementos más importantes al inicio de la descripción es fundamental, ya que los algoritmos priorizan la información que reciben primero. LA NACION explicó que el uso de terminología técnica para que la IA asocie con la producción visual profesional es el verdadero truco para lograr una estética superior. Por ejemplo, términos como “iluminación cinematográfica”, “foco nítido”, “resolución 8K” o “renderizado de alta gama” actúan como interruptores de calidad que fuerzan al sistema a emplear sus algoritmos más avanzados.

La herramienta para crear imágenes con Gemini es cada vez más utilizada Shutterstock - Shutterstock

La personalización técnica permite adaptar la imagen a objetivos específicos, ya que si el propósito es evitar la falta de nitidez, se recomiendan términos como “ultra definición” o “texturas hiperdetalladas”. Para dotar a la escena de profundidad y realismo, es fundamental especificar aspectos de iluminación como “luz volumétrica” o “sombras suaves”. En lo que respecta a la composición, el uso de conceptos fotográficos como “profundidad de campo”, “efecto bokeh” o “gran angular” es vital para simular lentes reales y evitar una estética plana o artificial. Además, incluir al final del prompt parámetros universales como “HDR” o “Unreal Engine 5” ayuda a consolidar el acabado profesional.

Por otro lado, la guía de Fiddl.art destaca la importancia de los prompts negativos, una técnica que consiste en indicar explícitamente a la IA lo que debe evitar. Excluir términos como “borroso”, “deforme”, “mala calidad”, “anatomía incorrecta” o “pixelado” es una medida correctiva eficaz para eliminar errores comunes. La iteración es el paso final del proceso: ningún prompt suele ser perfecto en el primer intento. La recomendación es ajustar, perfeccionar y volver a generar hasta alcanzar la visión buscada.

En la guerra de las aplicaciones de IA, hay una pelea aparte por la mejor para crear imágenes Shutterstock - Shutterstock

La aplicación práctica de estas estrategias es evidente en sectores donde la precisión visual es crítica. Según detalla Upway Digital al analizar el modelo Gemini Nano, la creación de imágenes para productos requiere una integración perfecta del objeto con el entorno. Para una campaña publicitaria, un prompt exitoso podría incluir: “Crea una imagen hiperrealista de un producto en primer plano, centrado, sobre una superficie de arena iluminada por el sol del atardecer”.

Aquí, la descripción del ambiente y la luz natural es tan importante como la del objeto mismo. En resumen, la clave reside en actuar como un director de fotografía: cuanto más detalles específicos sobre la composición, la luz y la intención artística se aporten, menor será el margen para la interpretación aleatoria de la IA y mayor será la fidelidad del resultado respecto a la idea original.