The Last of Us se convirtió en un fenómeno cultural desde el momento del lanzamiento del juego original allá por 2013. Creador por Naughty Dog, de la mano del director Neil Druckmann, el juego conquistó a todos los usuarios y se colocó como uno de los mejores títulos exclusivos de consolas de todos los tiempos. Un gameplay entretenido, una historia espectacular, tan atrapante como emotiva, y la presencia de personajes entrañables como Joel y Ellie, que forjaron su camino inclusive a Hollywood con la serie de HBO.

Luego llegó la segunda parte en 2020, una continuación de la historia que nos cuenta las miserias de la humanidad en pleno apocalipsis, y como el mayor enemigo no son los monstruos ni los zombies infectados por hongos, sino los humanos que no tienen nada que perder. En este caso, la segunda entrega es una historia de venganza que seguramente ya conocés, pero que no te vamos a spoilear, porque quizás la querés jugar en esta reversión de PS5 o bien enterarte lo que pasa con la segunda temporada de la serie.

Pero hablando específicamente de lo que trae esta reversión mejorada que llega cuatro años después del lanzamiento en PS4 y que quizás suena un poco apurada, vamos a encontrarnos con mejoras gráficas sustanciales tanto en la calidad de imagen que llega a 4K a 30 sólidos FPS o bien modos de performance que manejan 60 FPS con 1440p (es decir, menos resolución pero más cuadros por segundo) y escalado.

Una captura de pantalla de la versión remasterizada de The Last Of Us parte 2, que sale a la venta para PlayStation 5

Además de velocidad de carga casi instantánea y los agregados para sentir situaciones y resistencia en los botones del control DualSense, no solo vamos a ver el salto en resolución, sino también en mejoras de todo el aspecto visual que se adapta a la nueva generación. Claramente, el juego de PS4 sigue siendo espectacular y quizás no necesitaba una nueva versión, porque se sostiene por si solo; pero para los que nunca lo jugaron pueden disfrutarlo con mejor calidad aún si van a comprarlo desde cero en PS5. Para los que ya lo jugaron y lo tienen comprado en PS4, solo van a tener que pagar un upgrade de 10 dólares para pasar a la nueva versión.

Una captura de pantalla de la versión remasterizada de The Last Of Us parte 2, que sale a la venta para PlayStation 5

Nuevos modos de juego

En esta nueva versión vamos a tener la misma historia original que vimos en PS4 y le va a sumar la posibilidad de tocar la guitarra con su minijuego incluido como personaje en gran compositor de la música del juego, el argentino ganador de dos Oscars, Gustavo Santaolalla.

Una captura de pantalla de la versión remasterizada de The Last Of Us parte 2, que sale a la venta para PlayStation 5

Pero lo más importante quizás es el juego dentro del juego, el modo “No Return”. Este modo es un Roguelike en el que vamos a elegir en un principio a Ellie o a Abby (la otra protagonista, de la que no te vamos a spoilear mucho), pero luego vamos a poder usar y desbloquear más personajes con los que nunca antes habíamos podido jugar. Acá vamos a tener niveles generados aleatoriamente para enfrentarnos a oleadas de enemigos, donde vamos a tener que sobrevivir empleando la destreza que ganamos jugando el juego en modo historia y la habilidad en cada estilo de enfrentamiento que tuvimos en el gameplay. Sigilo, tiros y todo lo que puedas hacer hasta que se te acabe el tiempo o caigas contra un importante jefe final.

Una captura de pantalla de la versión remasterizada de The Last Of Us parte 2, que sale a la venta para PlayStation 5

El juego, que sale a la venta este 19 de enero en exclusiva para PS5, se siente como una mejorada puerta de entrada para los que no lo jugaron y quieren saber qué pasa en la historia antes del estreno de la segunda temporada de HBO con Pedro Pascal y Bella Ramsey que sin dudas, tendrá un impacto gigantesco en la TV como tuvo este segundo juego en la opinión pública.