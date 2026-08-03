La Unión Europea pone en marcha nuevas medidas para regular la inteligencia artificial

Este domingo pasado entraron en vigencia nuevas disposiciones de la ley de la Unión Europea que regula la inteligencia artificial. Exige a empresas del sector adoptar nuevas medidas que buscan evaluar y mitigar los riesgos asociados al uso de los modelos.

Entre las exigencias que incluye la ley se encuentran obligaciones de transparencia, que demandarán que los contenidos generados con IA estén claramente identificados. Al mismo tiempo, los “deepfakes” (contenido manipulado mediante IA, que simula que una persona dice o hace algo que nunca ocurrió) tendrán que estar etiquetados mediante íconos, avisos o distintivos específicos. Los modelos de IA que ya se encuentran en el mercado contarán con un tiempo de adaptación, específicamente hasta el 2 de diciembre, para que implementen estas medidas.

A partir de ahora, “podremos realizar evaluaciones exhaustivas y lo haremos siempre que sea necesario”, aseguró el viernes un responsable de la Comisión Europea, que pidió permanecer en el anonimato, sin referirse específicamente a Mythos ni a ninguna empresa en particular, según informó la agenda AFP. Efectivamente, a partir de ahora, la Oficina de IA (“AI Office”), una entidad creada dentro de la Comisión Europea, podrá evaluar a los grandes modelos de inteligencia artificial, para verificar que cumplen estas normas y tendrá la potestad de imponer restricciones al despliegue de nuevos modelos de IA, en los casos que considere oportuno. Incluso los proveedores deberán facilitar acceso a sus sistemas, en algunos casos, antes de su comercialización.

La ley exige que los contenidos generados con IA estén claramente identificados PaeGAG - Shutterstock

En relación a las sanciones, la AFP detalló que Bruselas dispondrá de toda una gama de sanciones para castigar a las empresas que incumplan la normativa. Las multas vinculadas a actividades prohibidas podrán alcanzar hasta el 7% de la facturación anual mundial de la empresa o 35 millones de euros (US$40 millones). En cuanto al resto de las infracciones, estas podrán ser castigadas con multas de hasta el 3% de la facturación anual mundial o 15 millones de euros. Vale agregar que las compañías también podrán ser sancionadas si obstaculizan las investigaciones.

La regulación relativa a la IA continuará ampliándose en los próximos años. Según detalló la AFP, a partir de diciembre, por ejemplo, quedarán formalmente prohibidos los sistemas de IA capaces de generar imágenes de personas desnudas sin su consentimiento. Otras restricciones están vinculadas con las llamadas IA de alto riesgo, que se utilizan en ámbitos sensibles como la salud o la seguridad, normas que comenzarán a aplicarse entre 2027 y 2028.