Lanzamientos de videojuegos en Marzo de 2026 en Steam: esta es la lista
En el tercero mes de 2024, Steam presenta una serie de nuevos lanzamientos de juegos que prometen captar la atención de los gamers más exigentes: MOUSE: P.I. For Hire, CRIMSON DESERT y muchos títulos más
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Cada mes, la plataforma Steam amplía su ya vasto catálogo con nuevos títulos que buscan ganarse un lugar en la memoria de los jugadores. Para marzo de 2026, la plataforma anuncia una variedad de videojuegos que suelen abarcar todos los géneros, desde aventuras épicas hasta emocionantes juegos multijugador. A continuación, te presentamos la lista completa de los lanzamientos más destacados de este mes.
Estos son los lanzamientos de marzo de 2026 en Steam
- Mouse: p.i. for hire - Lanzamiento: 19/03
- Crimson desert - Lanzamiento: 19/03
- Opus: prism peak - Lanzamiento: 26/03
- Screamer - Lanzamiento: 26/03
- Eastern era - Lanzamiento: 27/03
Qué es Steam y qué se puede hacer en la plataforma
Steam, desarrollada por Valve Corporation, es la plataforma de distribución digital líder en la industria de los videojuegos. Desde su creación en 2003, modificó la forma en que los jugadores acceden y disfrutan de sus juegos favoritos.
Con un catálogo que incluye desde grandes éxitos hasta joyas independientes, Steam permite a sus usuarios comprar, descargar y jugar a una enorme variedad de videojuegos en sus computadoras.
Además de ofrecer una experiencia de juego fluida con características como actualizaciones automáticas y soporte para mods, Steam también es conocida por sus ofertas y promociones, que hacen más accesibles los últimos lanzamientos. Con más de 100 millones de jugadores activos y una comunidad vibrante, Steam sigue siendo un pilar central en la experiencia gamer.
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