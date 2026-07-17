Qué significa el emoji del 100 en WhatsApp y cuándo se usa

WhatsApp cuenta con un amplio catálogo de emojis que permiten expresar emociones, ideas y situaciones cotidianas. Sin embargo, muchos de ellos se utilizan con un sentido diferente al que realmente representan. Ese es el caso del emoji del “100”, cuyo significado va mucho más allá de hacer referencia a un simple número y esconde un mensaje que pocos conocen.

El emoji del 100 representa el número cien escrito en color rojo y con un doble subrayado, un diseño inspirado en la forma en que los docentes suelen marcar una calificación perfecta en los exámenes escolares. Por esa razón, con el paso del tiempo se convirtió en un símbolo asociado al éxito, la excelencia y el reconocimiento por un trabajo bien hecho.

Su origen educativo explica gran parte de su significado actual. Según Emojipedia, el emoji no solo expresa un simple “de acuerdo”, sino que transmite una aprobación absoluta o un reconocimiento con el máximo énfasis. En Japón, además, era habitual que los docentes acompañaran la calificación de 100 con un sello especial para destacar a los alumnos con un rendimiento sobresaliente, lo que reforzó su asociación con la excelencia.

El emoji del 100 se convirtió en una de las formas más populares de expresar aprobación en los chats (Imagen ilustrativa con IA)

Con el tiempo, ese sentido trascendió el ámbito escolar y pasó a formar parte de las conversaciones digitales. En la mensajería cotidiana, el emoji del 100 suele utilizarse como una abreviatura de “100%” para expresar autenticidad, orgullo, apoyo o una validación genuina. De acuerdo con Emojipedia, también está vinculado a la idea de “keep it real”, una frase que remite a ser sincero o mantenerse fiel a uno mismo.

Los usos más comunes del emoji del 100 en WhatsApp

En las conversaciones diarias, el emoji del 100 suele utilizarse para validar una opinión o una afirmación con la que se está completamente de acuerdo. En ese contexto, reemplaza expresiones como “exactamente”, “tal cual” o “tenés toda la razón”. También es frecuente verlo acompañando logros, metas cumplidas o buenas noticias como una forma de celebrar el éxito y demostrar orgullo por un resultado.

Este símbolo suele utilizarse para mostrar acuerdo, reconocimiento o autenticidad (Imagen ilustrativa con IA)

Además, este símbolo se emplea para transmitir autenticidad y remarcar que algo es genuino o sincero, sin exageraciones ni dobles interpretaciones.

El emoji fue aprobado por Unicode 6.0 en 2010 con el nombre “Hundred Points Symbol” y pasó a formar parte de Emoji 1.0 en 2015. Desde entonces, su popularidad no dejó de crecer y, actualmente, es considerado como uno de los símbolos de aprobación, reconocimiento y autenticidad más utilizados en la comunicación digital.