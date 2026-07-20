Un Nobel de Economía minimiza el impacto de la IA en la pérdida de empleos: “Hay muy pocos casos”

El ganador del Premio Nobel de Economía 2010, Christopher Pissarides, afirmó que el temor a un desempleo masivo provocado por la inteligencia artificial no está respaldado por los datos de la macroeconomía. Durante una conferencia en la 25.ª Conferencia de la Society for the Advancement of Economic Theory (SAET), realizada en el Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) de Río de Janeiro, el economista sostuvo que, hasta el momento, la tecnología ha actuado más como una herramienta de apoyo para los trabajadores que como un sustituto de la mano de obra.

“Hay unos pocos ejemplos de aumento del desempleo que reciben toda la atención mediática, especialmente en las empresas tecnológicas, donde efectivamente están involucrados miles de trabajadores. Pero, si se observa el panorama general de la macroeconomía, esos casos son muy, muy pequeños”, afirmó.

Según Pissarides, mientras algunos sectores registran despidos, otros siguen creando puestos de trabajo impulsados por las transformaciones tecnológicas.

Según el economista, la IA actúa más como una herramienta de apoyo que como un sustituto de la mano de obra Shutterstock - Shutterstock

“En áreas tradicionales del mercado laboral, como la construcción, por ejemplo, está aumentando la demanda. También están surgiendo nuevos empleos relacionados con la seguridad, el mantenimiento, la robótica, los equipos, el análisis de datos de programas, entre otros”, agregó. En otra oportunidad, el economista había señalado que el sector de las tecnologías de la información sería uno de los que perdería empleos.

El economista también se refirió al impacto de la IA sobre las habilidades que exige el mercado laboral. Según una investigación que lideró, los trabajadores que se desempeñan directamente en el sector tecnológico son quienes más necesitan actualizar sus conocimientos a lo largo de su carrera. El estudio analizó la probabilidad de que un profesional necesite capacitación adicional tras permanecer ocho años en el mismo puesto.

En cambio, profesiones vinculadas con la educación y el cuidado de las personas, como la docencia y la enfermería, mostraron pocos cambios en las competencias requeridas durante ese período.

A pesar de su evaluación positiva sobre el mercado laboral en términos generales, Pissarides expresó preocupación por la concentración de las inversiones en inteligencia artificial. De acuerdo con estudios citados por él, cerca del 60% de los recursos destinados a la IA se concentran en grandes centros urbanos y polos de excelencia, como el corredor Londres-Oxford-Cambridge, en el Reino Unido, lo que amplía las desigualdades entre regiones.

Otro aspecto destacado fue la situación de profesiones menos susceptibles a la automatización, como la enfermería y la hotelería. Según el economista, aunque estos empleos están más protegidos frente al reemplazo por máquinas, enfrentan el desafío del estancamiento salarial porque no presentan grandes aumentos de productividad.

Los trabajadores del sector tecnológico son quienes más necesitan actualizar sus conocimientos, de acuerdo a Pissarides Shutterstock - Shutterstock

“El mayor desafío para estos sectores es cómo garantizar que estén bien remunerados, dado que no pueden demostrar mejoras significativas en productividad. ¿Cómo puede un enfermero que trabaja en un hospital muy concurrido aumentar su productividad? Por eso dependen de los recursos del Estado. Y si el gobierno no tiene dinero, no recibirán una remuneración adecuada, lo cual es lo más triste", sostuvo.

Escuelas con nuevos modelos

Para afrontar las transformaciones impulsadas por la inteligencia artificial, Pissarides defendió cambios en el modelo educativo. Según explicó, en lugar de formar especialistas desde edades tempranas, las escuelas deberían priorizar el desarrollo de la capacidad de adaptación de los estudiantes.

A juicio del Nobel, la mejor estrategia para el futuro es “aprender a aprender”, combinando conocimientos de las ciencias exactas con una formación sólida en ciencias sociales y humanidades.

La conferencia de la SAET reunió, hasta el sábado 18, a algunas de las principales figuras de la teoría económica mundial en el IMPA. Además de Pissarides, participan los premios Nobel James Heckman y Lars Peter Hansen, junto con investigadores como José Scheinkman, Michael Woodford, Andreu Mas-Colell, Timothy J. Kehoe, Felix Kübler, Piotr Dworczak y M. Ali Khan.

La edición de este año también rindió homenaje a los 80 años del economista brasileño Aloisio Araujo, investigador emérito del IMPA y profesor de la Fundación Getulio Vargas (FGV).

“Me hace muy feliz llegar a los 80 años rodeado de amigos, estudiantes y exalumnos. El formato presencial del evento permite que los investigadores se encuentren en distintos momentos y compartan ideas sobre la producción científica. Eso hace posible discutir directamente artículos que aún no han sido publicados, acerca a Brasil a la frontera del conocimiento científico actual y reduce la distancia geográfica y de acceso a los debates más recientes”, afirmó Araujo.

(Con información de Agência Brasil)