Las freidoras de aire, al rojo vivo: llegan las PowerXL al país, con un modelo 12 en 1 que permite elegir entre usar aceite o no

PowerXL es una marca de Estados Unidos relativamente joven, nació en 2016, pero ya acumula más de 20 millones de unidades vendidas en el mundo. De a poco empezó a venderse en América Latina y ahora le llegó el turno a la Argentina, donde desembarcó con cuatro productos: una freidora de aire con luz infrarroja, otra que es “12 en 1″, una más clásica -con algunos extras- y una cafetera que apunta a hacer café caliente, pero también frío, sin aguarlo.

La marca estadounidense llega a un mercado argentino donde la oferta de freidoras de aire es cada vez mayor: al jugador que definió el rubro, Philips (con su línea AirFryer; acá tenés una reseña de la versión con Wi-Fi) se le unieron marcas locales o internacionales como Peabody, Gadnic, Oster, Midea o Electrolux, entre otras, y con Atma como jugador más reciente con sus freidoras y hornos eléctricos de convección, y hasta un chatbot ayudante de cocina potenciado por IA.

Germán Gómez, Gerente General para el Cono Sur de PowerXL, le explicó a LA NACION que son una marca que “se caracteriza por agregar valor al consumidor y que sus productos sean realmente un ayudante de cocina”.

Olla multicocción 12 en 1

La freidora de aire 12 en 1 (559.000 pesos) es en realidad una olla multicocción, y el producto más versátil de los lanzados en el país. Tiene 12 funciones automáticas: puede freír con aire o con aceite, asar, cocción lenta, vaporizar, saltear, hornear, dorar, arroz, hervir, cocinar a muy baja temperatura (sous vide) y calentar.

Una olla multicocción 12 en 1 de PowerXL; entre otras cosas puede freír con aire o con aceite

La freidora infrarroja, de 5 litros (389.000 pesos), es el otro producto más novedoso, ya que cocina con una tecnología Luminex que combina el aire super caliente a 360° con luz infrarroja. Acelera los tiempos de cocción -lo que según la compañía también reduce el consumo de energía- y logra alcanzar la temperatura deseada en 2,4 segundos. Cocina hasta dos veces más rápido que las freidoras de aire tradicionales.

Una freidora infrarroja Luminex de PowerXL

La freidora de aire “clásica” (desde 229.000 pesos) de la marca incluye un par de extras. La función “agitar” seguramente sea de las más apreciadas para los que solemos hacer papas fritas con calor: avisa a mitad de la cocción para que abras el electrodoméstico, “agites” y sigas con la cocción. Además, trae un accesorio para poder tener dos niveles en los que cocinar, ideal para hacer dos cosas a la vez. La ofrecen en dos tamaños, de 3,8 y de 7,5 litros.

Una freidora de aire Vortex de PowerXL

La compañía también presentó una cafetera para quienes gustan también del café frío/helado. Habitualmente se hace como el normal, caliente, y se le agrega hielo. Esta permite hacerlo dentro de la cafetera refrigerándola con el hielo por afuera, para que posteriormente no quede más aguado cuando se derriten los cubitos.

Una cafetera de PowerXL

“Lanzamos estos productos, pero ya anticipamos que a principios de 2025 vamos a traer una freidora de aire que se maneja con Wi-Fi y con una app para descargar recetas, una licuadora inteligente, con un sensor que dependiendo del alimento aumenta o disminuye la intensidad de las aspas y una olla multicocción que incorpora una espátula que va girando, por ejemplo para hacer un risotto y no tener que estar ahí replicando ese movimiento”, detalló Gómez.

El boom de las freidoras de aire en el mundo

A nivel mundial, la venta de freidoras sigue aumentando a una tasa del 10% anual. En 2022 se vendieron 35 millones de unidades, pero se espera que en los próximos años el número llegue a 55 millones en todo el mundo.

“Las freidoras de aire son un fenómeno mundial desde hace 7 u 8 años, en Argentina venimos corriendo un poco atrás, por eso en otros países ya vemos que evolucionaron hacia el horno eléctrico con función de aire, y acá recién ahora estamos con freidoras con algunas funciones adicionales, por lo que tenemos muchísimo mercado para crecer”, explica el ejecutivo de PowerXL, marca que llega al país de la mano del reseller Tecnofast.

El mercado argentino espera este año multiplicar por 4 las ventas de air fryers respecto a 2023. Y algunos jugadores del mercado afirman en off the record que el número podría ser incluso más alto. Según estiman en Atma, este año se venderán en el país unas 700.000 freidoras de aires, mientras que en los últimos cuatro años el caudal no llegó a las 250.000 unidades anuales.

