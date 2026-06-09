Las startups argentinas que se destacaron en uno de los mayores eventos de innovación del mundo

South Summit Madrid 2026, coorganizado por IE University, celebró su decimoquinta edición bajo el lema AI Convergence. El evento se llevó a cabo del 3 al 5 de junio en el espacio de innovación La Nave, en Madrid. Durante tres días, reunió a emprendedores, inversores, corporaciones e instituciones.

Uno de los espacios centrales del encuentro fue la Startup Competition, que reunió a 100 startups seleccionadas entre más de 4500 candidaturas provenientes de 110 países. En esta edición, América Latina contó con diez startups finalistas. Entre ellas estuvieron las argentinas CryptoMate, en la categoría Fintech & Insurtech, y Wise CX, en Enterprise Solutions, reconocida como la startup ganadora de su categoría.

CryptoMate fue cofundada por Alan Boryszanski. Es una plataforma que permite a empresas, fintechs y comunidades ofrecer servicios financieros digitales a sus clientes: desde cuentas internacionales y operaciones con dólares digitales hasta emisión de tarjetas y líneas de crédito. Además, incorpora inteligencia artificial para ayudar a sus clientes a identificar las mejores oportunidades financieras según el contexto de cada región y momento. El objetivo es que cualquier líder comunitario pueda convertirse en un emprendedor financiero sin depender de donaciones ni de grandes instituciones.

Wise CX, fundada en Córdoba por David Cabrera y Pablo Cavallo, desarrolla soluciones con inteligencia artificial para gestionar, automatizar y personalizar conversaciones entre empresas y clientes a través de distintos canales de comunicación. El objetivo es que las empresas puedan contar con información concreta sobre el comportamiento de sus clientes y así mejorar la experiencia de cada usuario.

Los 100 finalistas de South Summit Madrid 2026 junto al Rey Felipe VI de España. Foto: South Summit.

LA NACION habló con representantes de ambas empresas sobre su participación en South Summit, la expansión internacional y los desafíos de emprender desde la Argentina:

Por qué creen que fueron seleccionadas

Borysansky consideró que la selección estuvo vinculada al momento que atraviesa la industria en la que opera la compañía. “Creemos que hoy la tecnología que utilizamos está especialmente bien posicionada a nivel internacional. Hay proyectos de ley muy importantes que fueron aprobados en Estados Unidos, Europa e incluso Argentina. Todo lo que venimos construyendo en los últimos años encontró validación también desde el contexto macroeconómico y regulatorio”, afirmó.

Desde Wise CX, David Cabrera vinculó la selección con la propuesta tecnológica desarrollada por la empresa. “Creo que lo que hizo que nuestro proyecto se destacara fue el nivel de innovación y la forma en que estamos resolviendo un problema real con el que conviven compañías de todo el mundo. La gestión y automatización de conversaciones con clientes es una necesidad global”, sostuvo.

En Wise CX, la expansión internacional se dio a partir del propio modelo de negocio. Alejandro Santos, country manager para España, explicó que la compañía identificó tempranamente que su producto podía comercializarse fuera de la región.

“Vimos que muchos de nuestros potenciales clientes podían estar en cualquier parte del mundo. Nacimos como una plataforma SaaS, por lo que no existían fronteras reales para comercializar el producto. Primero crecimos en Latinoamérica y luego cruzamos el Atlántico para desarrollar el mercado europeo”, dijo.

Emprender desde la Argentina

Consultados sobre las ventajas y dificultades de crear una empresa desde la Argentina, ambos coincidieron en que el contexto local presenta desafíos, pero también genera oportunidades para probar soluciones y desarrollar nuevos negocios.

Para Borysansky, uno de los principales activos es el talento humano y la posibilidad de validar productos en escenarios complejos. “Las dificultades que existen en Argentina generan necesidades concretas en la población que impulsan la adopción de nuevas tecnologías, lo cual es muy bueno como campo de experimentación. Se pueden lanzar nuevos proyectos y validarlos de forma rápida”, señaló.

Desde Wise CX, Cabrera destacó que la experiencia de operar en un entorno cambiante, tanto en términos económicos como políticos, obliga a desarrollar resiliencia. Sin embargo, consideró que la contracara es que esto dificulta la planificación de largo plazo. “Pensamos en el corto plazo porque no vivimos en contextos tan previsibles”, agregó.

"El contexto argentino nos obliga siempre a probar nuevas soluciones"

Qué ven los inversores en el talento argentino

Al ser consultados por las características del talento argentino que siguen llamando la atención de los inversores internacionales, tanto Borysansky como Santos coincidieron en que esos atributos se desarrollan justamente a partir de ese contexto.

Para el fundador de CryptoMate, la necesidad de adaptarse constantemente genera una mayor capacidad para experimentar, aprender y seguir adelante incluso después de errores o rechazos.

Santos, por su parte, puso el foco en la perseverancia. “En Argentina hay un empuje que quizás no se ve con la misma intensidad en otros lugares. Estamos acostumbrados a enfrentar dificultades y eso genera resiliencia, compromiso y una capacidad para transformar problemas en oportunidades”, sostuvo.

Esa visión coincidió con la planteada durante el evento por Juan José Güemes, vicepresidente de IE University y presidente del Centro de Emprendimiento e Innovación de la institución. “Los argentinos están acostumbrados a convivir con la complejidad. Eso desarrolla resiliencia, creatividad y una capacidad especial para detectar oportunidades donde otros ven problemas”, afirmó.

Según Güemes, esa experiencia también ayuda a explicar el interés creciente de inversores internacionales por América Latina. “Las oportunidades de negocio nacen de problemas reales. Para entender esos problemas hay que vivirlos de cerca. Los emprendedores de la región entienden esos problemas mejor que nadie”, sostuvo.

"Los argentinos tenemos un empuje que en otras sociedades no se ve tan claro"

Los representantes de ambas startups también coincidieron en la importancia de contar con espacios que permitan conectar emprendedores con potenciales clientes, socios e inversores, y en cómo un evento de estas características podría ser valioso en la Argentina. “Mostrar lo que uno está construyendo y recibir feedback de referentes de la industria tiene un valor enorme. Además, están las oportunidades de networking”, señaló Borysansky.

Santos remarcó que ese tipo de encuentros facilita el acceso a una red internacional de contactos. “En South Summit se reúne una comunidad global que muchas veces no coincide en otros espacios. Tener un evento de esta magnitud en Argentina permitiría que muchos emprendedores locales accedieran a contactos y oportunidades que de otra manera serían difíciles de conseguir”, concluyó.