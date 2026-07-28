Demandan a Apple por una estafa con criptomonedas que costó a los usuarios US$1,8 millones

El gigante tecnológico creador de los reconocidos iphones está siendo demandado por una presunta negligencia en las medidas de seguridad de su App Store. En concreto, son tres los usuarios que acusan a Apple de haberlos hecho perder casi dos millones de dólares.

La demanda fue presentada el viernes 24 de julio de 2026 ante el Tribunal del Distrito Norte de California, Estados Unidos. Los denunciantes afirman haber sido engañados para instalar una billetera cripto falsa, lo que los llevó a perder, en conjunto, más de US$1,8 millones.

La aplicación resultó ser una imitación de una billetera cripto, creada para robar criptomonedas CIPHER - CIPHER

Los demandantes descargaron una aplicación llamada Sparrow Wallet desde la App store y entre mayo y agosto de 2025 transfirieron bitcoin a la billetera. La aplicación resultó ser una imitación de una billetera cripto, creada para robar criptomonedas. Esto hizo que James Ramirez perdiera aproximadamente US$875.000, Christopher Ellis, alrededor de US$840.000 y el demandante Jalen Delgado, aproximadamente US$120.000. Luego de enviar los fondos a la billetera fradulenta, fueron transferidos a billeteras privadas, lo que los dejó sin posibilidad de recuperarlos.

Su acusación se apoya en que Apple alega que protege a sus usuarios revisando las aplicaciones antes de que estén disponibles en su App Store, lo que la volvería una firma más segura que sus competidores. Ramirez, Ellis y Delgado solicitan un juicio con jurado y buscan recuperar el dinero perdido, además de que exigen que Apple proporcione advertencias e información sobre los riesgos de su tienda de aplicaciones.

“Como parte de una campaña de marketing sostenida, Apple se ha posicionado, junto con sus productos y servicios, ofreciendo un nivel de seguridad y confiabilidad superior al de cualquier empresa tecnológica de la competencia”, afirmó el nuevo documento, citado por el medio Tech Crunch, y agregó: “Esto incluye garantías sobre la seguridad de las aplicaciones distribuidas a través de su App Store. Al mantener el control exclusivo sobre qué aplicaciones están permitidas en los dispositivos Apple, la firma ha estructurado su plataforma para asegurar que los consumidores confíen plenamente en su promesa de seguridad y confiabilidad”.

La demanda fue presentada el viernes 24 de julio de 2026 ante el Tribunal del Distrito Norte de California PaeGAG - Shutterstock

Aunque la tecnológica se negó a hacer comentarios sobre la demanda, declaró a Tech Crunch que las aplicaciones que suplantan la identidad de otras infringen sus directrices, y que toma medidas inmediatas para eliminarlas. También detallaron que en 2025 rechazaron más de 371.000 solicitudes de aplicaciones que copiaban otras apps, eran spam o engañaban a los usuarios de alguna otra manera.

Apple viene defendiendo desde hace años que mantener cerrado su ecosistema es una medida de seguridad (no permite tiendas de aplicaciones de tercero ni el “sideloading”, es decir, instalar aplicaciones desde fuentes externas en lugar de usar las tiendas oficiales); pero este juicio podría poner en duda ese argumento.