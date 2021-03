Look to speak y Voice Access: apps gratis para que personas con problemas motrices puedan manejar dispositivos y comunicarse con el mundo

Sarah Ezekiel es una artista inglesa a la que en 2000 le diagnosticaron discapacidad neuronal motora. “Ella tiene un gran éxito, es madre, una increíble historia de vida y muchas opiniones que brindar. Está paralizada por su enfermedad, pero gracias a la tecnología puede comunicarse con el movimiento de sus ojos, gracias a un programa analiza la dirección de su mirada y de esa manera puede deletrear palabras y elegir frases”, cuenta Richard Cave, terapista de lenguaje y discurso.

El 23 de marzo es el Día de la Rehabilitación Motriz. Según la Organización Mundial de la Salud este día se estableció para destacar la necesidad de que las personas con discapacidad o una capacidades diferentes tengan acceso a tecnologías eficaces para su diagnóstico y tratamiento.

Por eso es tan importante que se desarrollen tecnologías pensadas para personas que tengan dificultades motrices, que puedan permitirse insertarse en la sociedad y les brinden mayor control de sus vidas.

Mira para hablar

El año pasado Cave y un equipo de Google empezaron a trabajar en forma conjunta para investigar de qué forma el machine learning aplicado en dispositivos móviles puede llegar a más personas. Por ejemplo, la solución que utilizaba Sarah Ezekiel produce una voz muy sintética, y para funcionar requiere de un gran equipamiento.

Así nació Look To Speak, una aplicación experimental de Android hecha por Google que utiliza el movimiento de los ojos y la mirada para seleccionar frases pre-escritas en una pantalla, lo cual facilita la comunicación en voz alta. Además, la voz es más real, o parecida a la de los seres humanos, basada en todo el trabajo que hizo la compañía con la voz para el Asistente de Google.

Look to speak es una app para Android que sigue el movimiento de los ojos para permitir elegir frases en una pantalla

Esta aplicación se lanzó, finalmente, en diciembre 2020 y es parte de un proyecto de Google llamado Empieza con Uno, Inventá para Muchos (Star with one, Invent for Many). Se trata de experimentos que empiezan con un desarrollo que apunta a crear algo que realmente impacte a la persona y su comunidad.

“Queríamos ayudar a esta comunidad creando una herramienta que les permitiera comunicarse a través de la mirada, que funcionara a través de dispositivos móviles, que fuera gratis y de fácil acceso. Sarah y otras personas con las que trabajamos nos hicieron descubrir que esta aplicación sería increíblemente útil en su vida diaria”, señala Emma Turpin, líder de equipo en Google Creative Lab.

¿Cómo funciona? Los usuarios tienen que mirar a la izquierda, arriba o derecha para seleccionar rápidamente qué quieren decir dentro de una lista de frases. Además, tienen la posibilidad de personalizar las palabras o frases; y la sensibilidad en el movimiento de ojos puede ajustarse.

Existen millones de personas en el mundo que viven con limitaciones discursivas y motrices. Por eso, los desarrolladores aclaran que el objetivo es que Look to Speak es ayudar a miles de personas y comunidades que tienen diferentes tipos de discapacidades temporales, permanentes o situacionales.

Microsoft tiene una aplicación similar para controlar Windows 10 con los ojos, llamada Eye Control.

Hablar para manejar

Paul Amadeus Lane es un periodista estadounidense y es usuario de Voice Access o Acceso por voz, una aplicación que permite manejar el celular a través de comandos de voz, y que va más allá de las órdenes que se le pueden dar al Asistente de Google. “Era técnico de Emergencias Médicas y estaba por casarme cuando tuve un accidente. Los médicos me dijeron que no podría volver a caminar. Tuve que planear nuevamente mi vida. No podía ser paramédico, ni músico, como quería. Estuve muy deprimido. No quería vivir. Pero luego entendí que tenía que recordar quién era antes del accidente, cómo hacía reír a las personas. Debía volver a ser yo mismo”, recuerda.

Hoy es usuario de Voice Access, porque a través de esta aplicación puede comunicarse y continuar trabajando: hoy conduce un programa matutino y cuenta su experiencia para animar a otras personas que están pasando por situaciones similares a la que él vivió.

Lanzada en 2018 por Google, Voice Access, es una aplicación de Android que permite controlar el dispositivo mediante comandos de voz: abrir aplicaciones, desplazarse por menús y editar texto sin utilizar las manos. “Esta herramienta se desarrolló en conjunto con personas que tenían discapacidades motrices, pero también es útil para personas que tienen discapacidades temporales como un brazo quebrado o, incluso, por personas que necesitan usar su móvil y tienen las manos ocupadas. Poder utilizar el teléfono sin manos es realmente muy útil”, explican desde Google.

En junio de 2020 se lanzó una versión mejorada de este programa. Antes, Voice Access dibujaba números en la pantalla y el usuario debía decir: “cliquear 1” o “Ir abajo hacia el 5”. Ahora, con la nueva actualización, los usuarios pueden pedir por etiquetas a través del comando de voz en vez de números. Además, es más fácil buscar algo. Por ejemplo, en lugar de decir “hacer clic en el Buscador” y “tipear cocina”, ahora se puede decir “buscar cocina”, directamente. Actualmente esta versión está disponible para Android y en español, entre otros idiomas.

“Cuando descubrí que podía usar mi voz, el cielo fue el límite. Gracias a ella puedo manejar todo con manos libres. La tecnología me dio un poder más allá de lo que podía imaginar. Es como si fuera un superhéroe”, cuenta Lane.