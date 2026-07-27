Los 10 mejores prompts de ChatGPT para obtener respuestas más precisas

Mucha gente cree que sacar mejores respuestas de ChatGPT depende de escribir prompts largos o de conocer comandos complejos. En la práctica, ocurre lo contrario: quienes más provecho le sacan suelen usar técnicas muy simples que hacen que la inteligencia artificial entienda mejor el contexto, haga preguntas antes de responder o revise su propio trabajo.

No son funciones ocultas ni requieren pagar una suscripción especial. Son formas de conversar con la IA que cualquier usuario puede copiar y pegar para obtener respuestas más útiles, precisas y adaptadas a cada necesidad.

1. Hacé que ChatGPT actúe como un experto

En lugar de hacer una pregunta directa, asignale un rol.

Prompt:

“Actuá como un abogado especializado en contratos comerciales. Explicame este texto en un lenguaje sencillo y señalá los riesgos principales”.

También puede funcionar con profesiones o perfiles específicos.

Profesor universitario.

Médico (para información general, no diagnóstico).

Programador senior.

Editor periodístico.

Coach de entrevistas laborales.

Asesor financiero.

Al darle un rol, la IA adapta el lenguaje, el nivel técnico y el enfoque de la respuesta.

En lugar de hacer una pregunta directa, asignale un rol MARCO BERTORELLO - AFP

2. Pedile que primero haga preguntas

Uno de los errores más comunes es pedir una respuesta sin brindar suficiente contexto.

En lugar de eso, puede usarse este prompt.

Prompt:

“Antes de responder, haceme todas las preguntas que necesites para entender bien mi situación”.

De esa manera, ChatGPT obtiene la información necesaria antes de elaborar una respuesta, algo especialmente útil para redactar documentos, planificar viajes, preparar presentaciones o resolver problemas complejos.

3. Pedile varias versiones

La primera respuesta rara vez es la mejor.

Prompt:

“Dame cinco versiones diferentes de esta respuesta. Una formal, una informal, una breve, una creativa y una pensada para redes sociales”.

Esta técnica resulta muy útil para escribir correos electrónicos, publicaciones de LinkedIn, textos de marketing o titulares periodísticos.

4. Hacé que critique su propio trabajo

La IA también puede revisar lo que acaba de producir.

Prompt:

“Revisá la respuesta anterior. Detectá errores, omisiones, contradicciones o puntos débiles y proponé una versión mejorada”.

Muchas veces aparecen detalles que no estaban presentes en la primera versión.

La IA también puede revisar lo que acaba de producir Michael Dwyer - AP

5. Pedile que piense paso a paso

En problemas complejos conviene dividir el razonamiento.

Prompt:

“Resolvé este problema paso a paso y explicá el motivo de cada decisión”.

Este enfoque suele dar mejores resultados en programación, matemáticas, análisis de datos o planificación de proyectos.

6. Decile exactamente qué formato querés

Una de las funciones menos aprovechadas es pedir la información con una estructura específica.

Prompt:

“Respondé en una tabla con cuatro columnas: problema, solución, costo y dificultad”.

También puede solicitarse:

listas;

cuadros comparativos;

cronogramas;

planes de acción;

archivos en formato Markdown;

código listo para copiar.

Cuanto más claro sea el formato esperado, menos tiempo llevará editar la respuesta.

7. Indicá para quién está escribiendo

No alcanza con pedir un texto. También conviene definir el destinatario.

Prompt:

“Explicá qué es la computación cuántica para un chico de 12 años”.

O bien:

“Explicalo para un director financiero”.

La diferencia entre ambas respuestas puede ser enorme.

8. Poné límites claros

Otro truco consiste en definir restricciones.

Prompt:

“Explicalo en menos de 200 palabras, sin usar tecnicismos y con ejemplos de la vida cotidiana”.

Al establecer límites de extensión, vocabulario o estilo, las respuestas suelen ser mucho más precisas.

Cuando se analiza una decisión importante, sirve obtener un punto de vista crítico Fotomontaje generado con IA

9. Pedile que haga de “abogado del diablo”

Cuando se analiza una decisión importante, sirve obtener un punto de vista crítico.

Prompt:

“Criticá esta idea como si fueras un inversor muy escéptico. Señalá todos los riesgos y posibles fallas”.

Es una forma sencilla de detectar problemas antes de tomar una decisión.

10. Convertí una conversación en un asistente personal

En lugar de abrir un chat nuevo para cada consulta, puede construirse un contexto permanente.

Prompt:

“A partir de ahora actuá como mi editor personal. Escribí con un tono claro, evitá los lugares comunes, señalá errores de lógica y proponé mejoras sin cambiar el estilo del texto”.

Este tipo de instrucciones iniciales permite que la IA mantenga un comportamiento consistente durante toda la conversación.

El verdadero secreto

La clave es conversar con la inteligencia artificial como si fuera un colaborador: darle contexto, definir el objetivo, explicar el público al que se dirige la respuesta, pedir revisiones y hacer preguntas de seguimiento.

En la práctica, los mejores resultados suelen surgir después de varios intercambios, no del primer mensaje.