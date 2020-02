Los argentinos comenzaron con triunfos y buenas presentaciones en el campeonato latinoamericano de LOL que se disputa en México

19 de febrero de 2020

La LLA, la Liga Latinoamérica de League of Legends, comenzó con buenos resultados para la legión argentina de esports que por primera vez utilizaron el nuevo estadio construido para vivir de manera presencial todos los encuentros desde Ciudad de México.

La Liga Latinoamérica comenzó luego de varios meses de cambios, especulaciones y, por sobre todo, la ansiedad de saber como iba a ser este 2020 repleto de cambios. Los argentinos, ya adaptados a la mudanza a Ciudad de México, donde ahora se radica la liga, comenzaron con triunfos y buenas presentaciones.

Isurus Gaming, el equipo oriundo de La Plata y actual bicampeón latinoamericano, superó a sus rivales con categoría. El equipo argentino, venció a Infinity esports (Costa Rica) que cuenta con el emblemático pro player argentino Matías "White Lotus" Musso en el primer turno y luego venció a Azules, de la U de Chile, con el argentino "MisterG" como coach.

Por su parte, la otra escuadra argentina, Furious Gaming ,no contó con la misma suerte y cayó en ambas partidas. El equipo comandado por Rodrigo "Onur" Dalmagro cayó en un apretadísimo primer partido contra All Knights de los argentos "Newbie" y "Pancake" que quedaron en la punta. El tercer puntero, junto a Isurus y All Knights es Pixel, que con puntaje perfecto venció en el segundo encuentro a Furious Gaming de la mano de otro argentino, "TopLop".

En cuanto a los jugadores nacionales que visten camisetas de otros equipos, el que más jugadores nacionales posee, Rainbow 7, tuvo un arranque mixto con un triunfo y una derrota. "Acce", "JoseDeodo" y "Shadow" salieron victoriosos contra Xten (que cosechó dos derrotas con "Aquasonic y "Unforgiven") en el primer partido, pero en el segundo cayeron ante Infinity.

La próxima fecha se jugará este fin de semana con cruces apasionantes entre los punteros, Isurus y All Knights, y también entre Isurus y Rainbow 7 y All Knights e Inifinity esports.