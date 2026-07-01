Los riesgos ocultos de los “deep fakes” y cuáles son los primeros trabajos amenazados

La inteligencia artificial no deja de dar sorpresas por su capacidad de sobrepasar límites. Entre las últimas novedades que está mostrando, se encuentra su capacidad para generar imágenes, audios y videos de situaciones que nunca existieron, algo de lo que el divulgador de IA y tecnología Alan Daitch compartió en el duodécimo Summit de Innovación organizado por LA NACION.

“La combinación de herramientas de IA de distintas empresas hace que no tenga muchos límites legales”, dijo contundente Daitch. Durante su conversación con José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION, brindó detalles en relación a los deepfakes, y explicó que son videos que contienen representaciones de personas, pero que nunca existieron. “Estás clonando la voz, la imagen, hasta el tono en el que habla y, para mí, es uno de los grandes desafíos de los que vamos a vivir ahora”, apuntó Daitch.

José Del Rio, de LA NACION, y Alan Daitch, divulgador de IA y tecnología Fabián Malavolta

La conversación estuvo acompañada de una representación real de lo que el especialista estuvo explicando: en varias oportunidades se sumaron videos generados por IA de Félix Del Rio, hijo de José, a la charla. En una de sus apariciones, le preguntó a Daitch por cuánto tiempo debían usar las pantallas los niños, a lo que él respondió: “Está bueno limitarlo cuando sean chicos”.

Daitch mostró preocupación por la verosimilitud que guardan estos videos con la vida real y señaló que será cada vez más difícil determinar si son verdaderos o no. “La gente me pregunta cómo hago para entender si un video es IA o no; hay algo de la estética, algo que, los que estamos en el día a día con esto sabemos ver. Pero eso se va difuminando, porque los videos son cada vez mejores, por eso es importante ir a la fuente”, explicó el divulgador.

Señaló que son videos que se pueden hacer muy rápidamente. “Vos salís todo el tiempo al aire, basta con que hables un minuto para que clonen tu voz y la usen”, detalló.

Los riesgos de los Deep Fakes, con Alan Daitch

De todas formas, su mirada sobre esta tecnología está lejos de ser la de alguien apocalíptico, aunque tampoco fomenta el hype. “No le estoy diciendo a la gente todo el tiempo «implementá tecnología»“, señaló Daitch, y agregó que, cuanto más chicos son quienes la usan, más acuden a ella para todo: ”Hay gente que lo usa de psicólogo, de mejor amigo. Por un lado está bueno, porque, si tenés un problema, quizás no le dirías a alguien, pero sí le contás a la IA. Pero no es una persona, no es consciente, tiene tendencia a decirte que tenés razón, por lo que te termina aislando. Está comprobado que, como no es un psicólogo real, no te va a ayudar en tus problemas“.

Félix Del Rio, hijo de José, recibiendo la Copa del Mundo, de la mano de Messi. Imagen generada con IA Fabián Malavolta

El especialista también habló del impacto de la IA en el mundo del cine y señaló que “es de los primeros lugares amenazados”. Cuestionó por qué le pagarían a una persona por algo que se podría generar con una IA. “Distinto son los protagonistas, que si querés que sea Brad Pitt va a vender, no podés generar a alguien similar. Los más famosos lo van a aprovechar, pero para los que no son tan famosos es un problema, porque esto va a avanzar cada vez más”, agregó Daitch.

Al mismo tiempo, señaló que es una oportunidad para muchos que son creativos. “Hoy algunos que están escribiendo libros con inteligencia artificial y no creo que estemos lejos de un equipo que haga una película realmente buena con IA”, agregó.

El panel, de hecho, cerró con imágenes de personalidades destacadas, generadas por inteligencia artificial, brindando su mirada acerca de cómo innovar: desde Thomas Edison, que aseguró que “No fracasé, solo descubrí 10.000 maneras que no funcionaban”, a Henry Ford, que señaló que “si le hubiera preguntado a la gente qué quería, me habrían pedido caballos más rápidos, no automóviles”. Al hablar de la nueva era de la IA, Benedicto XVI, el papa previo a Francisco, compartió: “El progreso técnico es útil solamente si el hombre, al mismo tiempo, crece en humanidad”.

La conversación cerró con una imagen de Félix en un estadio, recibiendo la Copa del Mundo de la mano del mismísimo Messi. “Hoy no hay límites”, concluyó Daitch.