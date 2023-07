Los salarios de los trabajadores de sistemas, muy por encima de la mediana de los privados

escuchar

Según el reciente informe realizado por Openqube, la plataforma colaborativa en la que empleados y exempleados pueden calificar y escribir reseñas anónimas para brindar información sobre las empresas, la mediana de los que trabajan en sistemas (el valor que se encuentra en el punto medio de la distribución salarial) fue de 500.000 pesos en julio de 2023, un 128.19% mayor al de la mediana del sector privado en abril que informa el Ministerio de Trabajo, que fue de 219.115.

A la vez, en el sector se destacan algunos datos que demuestran por qué ese sector está por encima de la media. El 34 por ciento (poco más de un tercio) tiene al menos una parte de su sueldo dolarizado, y el 13 por ciento lo percibe en su totalidad en moneda estadounidense. Sin embargo, en el recorrido histórico los ingresos en dólar (no oficial) cayeron con respecto a lo que fueron en 2017.

Entre el top 5 de los mejores pagos se encuentran: Vicepresidente o aquellos que reportan al CEO (C-Level), con sueldos que pueden alcanzar los $ 2,5 millones; el Data Engineer, $ 2,45 millones; el Architect ($ 2,3 millones); el SysAdmin, DevOps ($ 2,084 millones) y el QA / Tester (2 millones). Sin embargo, pese a estos valores y al igual que en otras actividades, también se puede ver la brecha de género. Mientras que la mediana salarial de una mujer es de 615 mil pesos, la de un hombre es de 720 mil.

Si bien los salarios son altos en términos relativos al resto del sector privado, los aumentos parecen venir retrasados en 2023. El promedio de aumentos por inflación fue del 24,5 por ciento, por debajo del IPC en estos seis meses, que fue del 42,22%. Sobre este punto, sin embargo, aclaran que “es importante tomar este número con cuidado, ya que en muchos casos no es posible distinguir si el sueldo está o no dolarizado y posiblemente existan casos donde, por tratarse de un sueldo dolarizado, no hubo ajustes por inflación”.

En la encuesta se ven algunos datos interesantes. Por ejemplo: el mayor porcentaje de los consultados están en el primer o segundo año de su empleo. Las carreras más elegidas, en ese sentido, son Ingeniería en Sistemas de Información, Ingeniería en Informática y Analista de Sistemas. La UTN, la UBA y la UNLAM, las preferidas. Aquellos empleados con estudios universitarios o superiores tienen sueldos superiores a quienes tienen solo secundario o terciario.

Entre los lenguajes más utilizados se encuentran SQL, Javascript, Python y Java. En medio de la discusión por el monotributo tecnológico, que la Cámara del Software considera que podría hacer peligrar varios puestos de trabajo en beneficio del trabajo freelance, según la cantidad de respuestas, el 76% es empleado en blanco, el 14% contratado, el 7% tercerizado vía agencia y el 3% es freelance.

La mayoría de los que trabajan en sistemas son hombres: 80 por ciento, aunque viene cayendo su participación, del 92% en la primera encuesta en 2016. El 58 por ciento del total trabaja desde su casa. Destaca también el uso de ChatGPT: el 64 por ciento lo utiliza, aunque solo el 19 lo usa mucho.

Números similares a los de la Cámara del Software

Los números de Openqube son similares a los de reciente aparición de parte del Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos (OPSSI), perteneciente a la Industria Argentina del Software (CESSI). Para julio del 2023, las empresas de la industria tecnológica proyectan que la mediana salarial para el rubro IT alcanzará los $515.000, lo que supone un aumento del 48% en el primer semestre de este año, un valor similar a las expectativas inflacionarias del mercado (BCRA).

En cuanto a los salarios asociados a los perfiles de desarrollo, según el informe, a enero de 2023 alcanzaron una mediana de $370.000, con una proyección de $555.000 para julio de 2023. En los últimos dos años el empleo creció un 21,5%, con 35.000 nuevos colaboradores, y alcanzando una cifra total de 142.000 puestos de trabajo formales, inclusivos y federales. Este crecimiento representa un 13,1% más que el sector privado en general, que creció un 8,4%.