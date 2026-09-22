Los trucos en Google Maps que ayudan a evitar el tránsito

Google Maps no solo calcula la ruta más rápida en tiempo real: también permite personalizar el recorrido según distintas preferencias, desde evitar peajes hasta priorizar rutas con menor consumo de combustible. A esto se suman otras funciones menos conocidas, como la posibilidad de recibir alertas de radares a lo largo del trayecto.

Google Maps permite la localización geográfica Shutterstock - Shutterstock

A continuación, repasamos los trucos más útiles para evitar la congestión en el tránsito:

1 Elegir la mejor hora de salida

Dentro de las opciones de ruta, Google Maps permite fijar la hora de salida o de llegada deseada, y la aplicación calcula automáticamente cuál es el momento más conveniente para salir según el tránsito habitual en esa franja horaria.

2 Activar alertas de tránsito en tiempo real

La capa de tránsito, disponible desde el ícono de capas en la esquina superior, muestra con colores el estado de las calles y autopistas: verde para fluido, naranja para moderado y rojo para congestionado. Consultarla antes de salir ayuda a anticipar demoras.

3 Configurar rutas alternativas automáticas

Al iniciar la navegación, la aplicación sugiere de forma automática rutas alternativas si detecta demoras significativas en el camino elegido, y notifica al usuario si conviene desviarse para ahorrar tiempo.

4 Evitar peajes y autopistas cuando conviene

Desde las opciones de ruta se puede activar “evitar peajes” o “evitar autopistas”, lo que resulta útil no solo para ahorrar dinero sino también para esquivar los tramos que suelen concentrar más congestión en horas pico.

5 Recibir alertas de radares y controles

En varios países, Google Maps permite activar avisos de radares fijos y móviles a lo largo del recorrido, tanto en pantalla como con avisos sonoros, lo que ayuda a circular con más tranquilidad y previsibilidad.

6 Descargar el mapa sin conexión

Para zonas con mala señal, descargar previamente el mapa de la zona permite seguir navegando sin conexión a internet, evitando así perder la ruta calculada en pleno viaje por falta de datos.

7 Guardar rutas frecuentes

Guardar como favoritos los trayectos habituales, como el camino al trabajo o a la casa de un familiar, permite consultar rápidamente el estado del tránsito en esa ruta específica sin tener que volver a cargar el destino cada vez.

8 Reportar incidentes en tiempo real

Google Maps permite que los propios usuarios reporten accidentes, controles policiales, obras en la vía o vehículos detenidos en el camino. Sumarse a esta comunidad, aportando reportes cuando corresponda, mejora la precisión de las alertas que reciben todos los usuarios de la zona, incluido uno mismo en futuros trayectos.

9 Combinarlo con otras aplicaciones de tránsito

Aunque Google Maps es la opción más usada, complementarla ocasionalmente con otras aplicaciones de navegación puede ayudar a contrastar tiempos estimados y rutas alternativas, sobre todo en ciudades con mucha variabilidad en el tránsito según el día y el horario.

Pequeños ajustes equivalen al ahorro de tiempo

Ninguno de estos trucos requiere configuraciones complejas, pero combinados pueden representar una diferencia real en el tiempo de viaje, sobre todo en ciudades grandes donde el tránsito cambia de un momento a otro.

Sacarle el jugo a una herramienta que ya usamos todos los días

Para quienes manejan a diario, invertir cinco minutos en revisar y ajustar estas configuraciones una sola vez puede traducirse en un ahorro acumulado de horas de tránsito a lo largo de un mes, algo que se nota especialmente en las grandes ciudades con recorridos largos y repetitivos. Compartir estos trucos con otros conductores del hogar, como familiares que también usan el auto a diario, multiplica el beneficio de conocerlos.

Google Maps lleva un registro de todas las ubicaciones recorridas Shutterstock

Muchas de estas funciones están disponibles desde hace tiempo, pero pocos las aprovechan al máximo. Revisar la configuración de rutas y activar las alertas correctas puede transformar la forma de moverse por la ciudad, ahorrando tiempo, combustible y varios dolores de cabeza en el tránsito diario. Dedicar unos minutos a explorar los ajustes de la aplicación, algo que la mayoría de los usuarios nunca hace, suele revelar funciones que ya estaban disponibles desde hace tiempo y que pasaban completamente desapercibidas.