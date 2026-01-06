Rutas sin sorpresas: cómo activar radares en Google Maps

Con la llegada de las vacaciones, miles de argentinos vuelven a subirse al auto y encarar travesías por rutas nacionales y provinciales. Más tránsito, cambios de jurisdicción y controles más frecuentes conforman un escenario en el que una distracción mínima puede terminar en una multa.

En ese contexto, el celular —bien utilizado— se transforma en un aliado clave y Google Maps ofrece una función puntual para evitar sorpresas: las alertas de radares y controles de velocidad.

La aplicación de navegación cuenta con un sistema que informa en tiempo real la presencia de radares fijos, móviles y controles policiales a lo largo del recorrido. Las advertencias aparecen tanto en pantalla como mediante avisos sonoros, lo que permite anticiparse y adecuar la velocidad antes de ingresar a un tramo controlado.

El sistema informa en tiempo real la presencia de radares fijos, móviles y controles policiales a lo largo del recorrido Shutterstock - Shutterstock

El mecanismo se apoya en una combinación de información oficial disponible, datos históricos de la red vial y reportes realizados por los propios usuarios. Cuando se circula con la navegación activa, el mapa muestra íconos específicos que indican cámaras de velocidad, controles móviles o puestos policiales. Al aproximarse a uno de ellos, la app emite una notificación visual y, si el audio está habilitado, también un aviso por voz.

Más allá de su utilidad para evitar multas, el sistema cumple una función preventiva: refuerza la atención del conductor en zonas sensibles, donde suelen aplicarse límites de velocidad más bajos o donde se intensifican los controles por razones de seguridad vial.

Paso a paso: cómo activar los radares en Google Maps

Si bien en muchos casos las alertas se muestran de manera automática al iniciar la navegación, es posible verificar manualmente que la función esté activa. Para hacerlo, hay que ingresar en las configuraciones de la aplicación, acceder a “Ajustes de navegación” y buscar la opción “Radar de velocidad”. Una vez allí, alcanza con encender el interruptor correspondiente para que los avisos aparezcan durante el recorrido.

Si la función no está activada se puede seleccionar de manera manual

Vale una aclaración importante: esta función no está disponible de forma uniforme en todos los países. Si la opción no figura en el menú, puede deberse a que Google no habilitó el sistema de alertas de radares en esa región. Por eso, antes de salir a la ruta conviene revisar la configuración con anticipación y no asumir que estará activa por defecto.

Durante las vacaciones, cuando los viajes suelen extenderse por varias provincias y cambian las normativas locales, estas herramientas ganan relevancia. No reemplazan el respeto por las normas de tránsito ni la atención permanente al volante, pero sí ayudan a reducir imprevistos y a transitar con mayor previsión.