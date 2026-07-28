Más de 158.000 exámenes en duda por el uso de la IA: una universidad enfrenta una de sus mayores crisis en años

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se enfrenta a un escrutinio sin precedentes ante las dudas que los resultados de su examen de admisión ha arrojado en las últimas semanas. Considerada la mejor universidad pública de México y América Latina, la institución investiga el uso de inteligencia artificial por parte de algunos aspirantes en la prueba que se celebró en línea en mayo y junio, para conseguir mejores puntajes y asegurar uno de los codiciados lugares en sus programas de licenciatura.

La posibilidad de que el uso de estrategias digitales fraudulentas para lograr mejores resultados se haya extendido considerablemente entre los estudiantes ha obligado a la institución a detener todas las inscripciones y a instalar un comité técnico que decidirá en los próximos días el futuro de 158.712 jóvenes que se presentaron al examen. La medida no tiene precedentes en los 115 años de historia moderna de la universidad.

La UNAM publicó el 17 de julio los resultados de la prueba y los primeros señalamientos llegaron desde las redes sociales. Algunos aspirantes indicaron que los puntajes mostraban un crecimiento significativo de notas altas en licenciaturas con amplia demanda como Medicina y Derecho. Mientras que en 2025, los resultados ponían a la mayoría de los estudiantes con puntajes por debajo de la mitad de aciertos —el examen consta de 120 preguntas de opción múltiple—, en este año una buena parte de los aspirantes lograron puntajes muy por encima del promedio histórico. El subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva, ha comentado a la prensa mexicana que la universidad ha detectado que los resultados son “atípicos” y que lo han atribuido a la implementación de la prueba en línea, así como a las preguntas que se utilizaron en el examen.

Un comité técnico decidirá en los próximos días el futuro de 158.712 jóvenes que se presentaron al examen PeopleImages - Shutterstock

Diez días después de la publicación de los resultados, la UNAM ha instalado un comité técnico, compuesto por 16 académicos, que evaluará las condiciones en las que la prueba fue aplicada y las razones por las que los resultados han sido tan distintos a los datos históricos. “No podemos permitir que el acceso a la universidad se vea afectado por aquellos aspirantes que pudieron tener algún tipo de ayuda, en perjuicio de los aspirantes que estudiaron, se prepararon y buscaron en el examen de ingreso la oportunidad de acceder a la educación superior”, mencionó el rector, Leonardo Lomelí, en la apertura del comité en donde pidió respuestas “en los próximos días” para aclarar el futuro de los miles estudiantes que buscan un lugar en la institución.

La UNAM es, por mucho, la escuela de nivel superior con más demanda en México. Este año, la institución abrió 50.113 plazas en 134 carreras, 1454 más lugares que en 2025. Sin embargo, más de la mitad de los estudiantes que iniciarán sus estudios este año -unos 28.151- tienen su ingreso asegurado a través del pase reglamentado, que es para quienes han estudiado en una de las 14 preparatorias de la UNAM. El resto de las plazas -unas 21.962- se deciden a través del examen. En esta ocasión unos 158.712 estudiantes presentaron la prueba. Históricamente, la universidad ha padecido cierta presión por ampliar el cupo en sus instalaciones e incluso ha sido una demanda permanente de los estudiantes para impulsar la democratización de la educación pública en México.

Fue precisamente el deseo de ampliar el acceso a la UNAM lo que llevó a la institución a buscar la implementación de un examen en línea. La universidad había presumido que en 2026 sería la primera ocasión en la que celebraría la prueba vía remota para “brindar la oportunidad de seguir su proceso de ingreso a un mayor número de personas aspirantes que viven en diferentes regiones del país y del extranjero, sin necesidad de desplazarse”. También aseguró que la plataforma para resolverlo estaría blindada con IA para evitar los fraudes. “El sistema que se utilizó para aplicar los exámenes está basado en inteligencia artificial, una herramienta que permite captar y grabar cualquier conducta y acción realizada por cada persona aspirante a lo largo de su examen, lo que la convierte en un apoyo estratégico para el monitoreo humano que se implementó durante todas las jornadas de examen”, explicaba la universidad en un comunicado antes de la debacle por los resultados.

Examen de Residencias de Buenos Aires Mauro V. Rizzi

La institución admitió tras la publicación de los resultados que el 2% de los exámenes aplicados -unos 3.000- habían sido anulados tras detectar “conductas contrarias a los establecido en la convocatoria”, aunque no detalló las características de estas faltas. Tras conocerse las irregularidades sobre el examen de admisión, se han popularizado en redes sociales diversos videos que invitan a diferentes estrategias para aprobar el examen, que van desde la suplantación de identidad hasta el uso de herramientas de IA. La prueba de admisión de la UNAM en su formato presencial lleva años siendo objeto de ofertas fraudulentas para garantizar el ingreso a la universidad. La versión digital de la prueba ha ampliado el abanico de opciones. “Haz lo que tengas que hacer para pasar ese examen”, comenta un influencer en un tutorial publicado en redes sociales.

El comité técnico tiene sobre la mesa una decisión crucial sobre el futuro de la UNAM. Entre las alternativas están la repetición de la prueba o una intervención más quirúrgica sobre los casos sospechosos de fraude. Esta semana algunos aspirantes han convocado a diversas manifestaciones en Ciudad Universitaria para pedir que el examen se repita.

El debate en las redes sociales está dividido entre quienes consideran que la UNAM debe volver a celebrar la prueba de forma presencial y quienes apuntan a que solo las carreras con puntajes irregulares sean revisados. La universidad ha reconocido que cualquiera que sea la resolución, esta marcará un precedente para esta y otras instituciones sobre cómo resolver el uso de nuevas tecnologías en su proceso de admisión. “Ellos tienen que resolverlo”, ha mencionado la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en su conferencia de este lunes en referencia a la autonomía que la institución posee para definir su porvenir.

La penúltima polémica en la que la universidad se ha visto envuelta fue, en 2024, sobre los señalamientos de plagio de la tesis de licenciatura de la ministra de la Suprema Corte Yasmín Esquivel. Entonces un comité analizó el caso, pero los resultados de ese estudio nunca fueron revelados debido a que Esquivel tramitó un amparo ante un juez para evitar que el contenido fuese público y pudiera perder su lugar en el Supremo.