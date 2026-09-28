Meta ofrecerá su plataforma interna de desarrollo de IA como producto corporativo

Meta ha contratado al director ejecutivo de MongoDB, Chirantan “CJ” Desai, para liderar un nuevo negocio diseñado para llevar las herramientas de inteligencia artificial del gigante de las redes sociales a clientes corporativos.

Las acciones del proveedor de software de bases de datos cayeron un 18% en la sesión matutina del lunes, ya que deja el cargo tras menos de un año al frente de la empresa.

Desai, un veterano ejecutivo de tecnología, asumió el puesto en reemplazo de Dev Ittycheria. MongoDB ha nombrado a Ittycheria como CEO interino mientras busca un reemplazo permanente.

“Si bien la salida es decepcionante, creemos que MongoDB sigue estando bien posicionada estratégicamente y consideramos que la reacción del precio de las acciones es exagerada”, señaló la firma Piper Sandler en una nota.

Meta Enterprise Platform

Meta dijo el lunes que llevará sus modelos, agentes y herramientas de IA a las empresas bajo su nueva plataforma Meta Enterprise Platform, que incluye los recién lanzados Muse, Meta Business Agent y herramientas de programación.

“Meta Enterprise Platform aprovechará nuestras fortalezas, que muy pocas empresas poseen: modelos avanzados, agentes líderes, infraestructura a gran escala y años de trabajo cercano con múltiples empresas. Inicialmente, nos enfocaremos en ofrecer todo nuestro conjunto de tecnologías —incluidos el agente Muse, Meta Business Agent, Muse API, Muse Code y más— a empresas y desarrolladores para ayudarlos a crecer”, escribió Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, en un comunicado.

La compañía lanzó Muse a principios de este mes, un agente personal de IA diseñado para realizar tareas como hacer compras, reservar viajes, enviar correos electrónicos y realizar pagos en nombre de los usuarios.

Muse ha subido rápidamente en las clasificaciones de la App Store de Apple y Google Play en las últimas semanas, y los analistas lo han descrito como potencialmente el lanzamiento de una aplicación más grande en EE.UU. desde ChatGPT en noviembre de 2022, el cual ayudó a dar inicio al auge de la IA.

Desai reportará directamente al CEO de Meta, Mark Zuckerberg, en el cargo de recién creación de director de plataforma empresarial (Chief Enterprise Platform Officer), y se centrará en transformar el conjunto de tecnologías de IA de la empresa en productos y servicios que las compañías puedan implementar para sus propios negocios.

Antes de unirse a MongoDB, Desai dirigió producto e ingeniería en Cloudflare y pasó casi ocho años en ServiceNow, donde se desempeñó como presidente y director de operaciones.

MongoDB proporciona software de bases de datos utilizado por las empresas para crear y ejecutar aplicaciones, con herramientas para la gestión de datos, búsqueda, analítica e IA.

Reuters