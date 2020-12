Moto G9 Plus y G9 Play: comparamos los dos teléfonos de gama media de Motorola

Los teléfonos Moto G de Motorola se caracterizaron por ofrecer una buena combinación entre prestaciones y precios que le permitieron posicionarse con una sólida línea de teléfonos que ya va por su novena generación. Con una única opción en su primera generación en 2013, la compañía amplió de forma paulatina la gama de opciones disponibles dentro de estra línea , tanto de precio como de prestaciones.

Este nuevo lanzamiento de la línea de smartphones Moto G9 no es la excepción, con propuestas conocidas bajo las denominaciones Play y Plus. Incluso habrá un Moto G9 Power, que se caracteriza en ofrecer la mejor autonomía de uso posible gracias a una batería de 6000 mAh.

Cuatro cámaras y una enorme pantalla de 6,81 pulgadas, las señas distintivas del Moto G9 Plus

Ubicados en las puntas del segmento de gama media que propone la compañía, los Moto G9 Play y el Moto G9 Plus comparten similitudes en el diseño y configuración, pero que se diferencian en los detalles definidos por las preferencias y demandas de los usuarios.

Similitudes y diferencias

Como suele ser habitual, Motorola incluye una funda protectora trasparente, un accesorio que vuelve a estar disponible en esta entrega dentro de la caja. A su vez, ambos modelos cuentan con un botón físico exclusivo que busca incentivar el uso de Assistant, el asistente por voz de Google.

Con una pantalla más grande y una mejor resolución, por unos milímetros el Moto G9 Plus es un poco más grande que el Moto G9 Play

En este punto, el botón de encendido del Moto G9 Plus se diferencia por incorporar el sensor de huellas dactilares, en un uso intuitivo de esta función de seguridad para acceder a las funciones del teléfono. Por su parte, el Moto G9 Play dispone del sensor biométrico en la parte posterior, donde se localiza el logo de Motorola, algo que estuvo presente en varios modelos previos, y que no le resultará extraño para los usuarios habituales de la marca.

El Moto G9 Play, el modelo de entrada de la gama media, cuenta con una triple cámara con un sensor principal de 48 megapixeles

Aunque sea por unos pocos milímetros, el Moto G9 Plus posee mayores dimensiones respecto al Moto G9 Play. Eso se nota en las pantallas de los respectivos equipos, donde el Moto G9 Plus se luce con un amplio display de 6,81 pulgadas y una resolución FHD+ de 2400 por 1080 pixeles, junto a un agujero para la cámara frontal de 16 megapixeles. Del lado del Moto G9 Play, el diseño apela a una muesca notch tipo gota para la cámara selfie de 8 MP , con un display de 6,5 pulgadas y una resolución de HD+ de 1600 por 720 pixeles.

Lo que llevan por dentro

Tienen en común Android 10, junto a Moto UX, un ajuste sutil que permite personalizar una edición casi pura del sistema operativo móvil de Google. Ambos modelos de Motorola cuentan con 4 GB de memoria RAM, pero se diferencian por la capacidad y procesador, un apartado donde el Moto G9 Plus se destaca por su procesador Qualcomm Snapdragon 730G y 128 GB de almacenamiento.

El Moto G9 Play, por su parte, posee una menor capacidad de almacenamiento, de 64 GB, junto a un procesador Qualcomm Snapdragon 662.

En esta comparativa entre estas dos propuestas está en la disponibilidad del sensor NFC, una función imprescindible para usar la aplicación Carga SUBE y que solo está presente en el Moto G9 Plus.

De izquierda a derecha, el Moto G9 Play y Moto G9 Plus, con Android 10 y Moto UX, la función de personalización de Motorola

Motorola asegura que estos equipos cuentan con una autonomía de uso de hasta dos días de uso con una sola carga, una promesa que tanto que el Moto G9 Play como el Moto G9 Plus cumplen sin problemas. En el detalle, ambos modelos disponen de una generosa batería de 5000 mAh con sus respectivos cargadores rápidos, aunque la diferencia está en el detalle de las especificaciones, ya que el TurboPower del Moto G9 Play es de 20W, mientras que en el Moto G9 Plus es de 30W, lo que permite ampliar la automonía hasta 12 horas adicionales de uso con solo 10 minutos de carga. Ambos tienen un puerto USB tipo C y el jack de audio de 3,5 milímetros, un conector que todavía se mantiene vigente en los modelos de este segmento de gama media.

Dos propuestas con características distintivas

El Moto G9 Play posee un sensor principal de 48 megapixeles en su sistema de triple cámara, mientras que la cuádriple cámara del Moto G9 Plus dispone de un sensor principal de 64 megapixeles y un gran angular de 118 grados

Una de las características más llamativas de los nuevos Moto G9 está en los sistemas de fotografía digital conformado por múltiples cámaras, junto a las tecnologías que Motorola mantuvo durante los smartphones previos tanto de esta familia como en los modelos de la línea Moto One.

De esta forma, el Moto G9 Play ofrece cuenta con una triple cámara en un módulo central en la parte posterior, donde se ubica el sensor principal de 48 megapixeles equipado con la función Quad Pixel, que combinan cuatro pixeles en uno . El sistema está acompañado por una cámara macro para capturas con detalle y un sensor de profundidad para el desenfoque automático y selectivo. También dispone del modo Night Vision, que permite registrar mejores fotos en condiciones de baja luminosidad.

Del lado del Moto G9 Plus se mantienen las tecnologías Quad Pixel y el modo Nigh Vision, pero el módulo rectangular ubicado sobre uno de los bordes posee un sistema de cuádruple cámara, que se distingue por el sensor principal de 64 megapixeles de ultra alta resolución. Además de contar con la cámara macro y el sensor de profundidad para capturas con el efecto bokeh, el modelo más completo de la renovada línea Moto G posee un lente ultra gran angular de 118 grados para realizar una captura cuatro veces más grande de escenas comparado con lentes estándar de 78 grados.

Cada vez con más opciones, esta generación del Moto G9 busca satisfacer las necesidades de un público específico. A simple vista, el Moto G9 Play resulta ideal para los usuarios que buscan un smartphone con un precio equilibrado acorde a sus prestaciones. El Moto G9 Plus, por su parte, ofrece las mejores prestaciones disponibles para su segmento, como una amplia pantalla Full HD+ y cuatro cámaras con un sensor principal de 64 MP, pero sin los costos de un modelo de tope de gama, como el reciente Edge presentado por Motorola.

En la decisión por seleccionar algunos de estos dos nuevos smartphones, cada uno ubicado en las puntas de esta familia de equipos de gama media que ya va por su novena generación, Motorola ofrece en la Argentina el Moto G9 Plus con un precio sugerido desde 32.999 pesos, mientras que el Moto G9 Play se ubica desde 23.999 pesos.