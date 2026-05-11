Moto Watch: estilo, precio y calidad imbatibles en el nuevo reloj inteligente de Motorola

Es posible que aquellas personas que gustan de usar un smartwatch ya tengan uno y no piensen en cambiarlo o, en todo caso, hacerlo por un modelo superior. Pero para el resto -los debutantes, los usuarios de relojes comunes que quieren sumar uno inteligente, los que no quieren invertir mucho en un tope de gama- Motorola ofrece una opción que por costo y prestaciones es muy atractiva. El Moto Watch con tecnología de Polar que presentó a principios de año y que ya vende en el país tiene prácticamente todo lo que se necesita a un precio local de $160.000; sale a competir en un mercado donde un Amazfit Active 2 tiene un precio local de 250.000 pesos, un Xiaomi Watch S4 está a 315.000 pesos, un Garmin Forerunner 165 ronda los 600.000 pesos y otras propuestas como el Huawei Watch GT Runner 2 o el Galaxy Watch8 de Samsung andan en 800.000 pesos.

Desde hace algunos años Motorola eligió el camino de las alianzas: con Pantone para los colores, con Swarovski para el lujo accesible, con Bose para los accesorios de audio y ahora, con su nuevo reloj inteligente, unió fuerzas con Polar, la marca finlandesa de wearables, conocida por haber desarrollado el primer monitor de ritmo cardíaco inalámbrico y por aplicar esa y otras tecnologías en sus smartwatches. Todo lo que funciona dentro del reloj es Polar.

Las variantes de diseño del Moto Watch que Motorola creó junto a Polar

Desde el punto de vista estético, se trata de un reloj inteligente de diseño clásico (con pantalla circular) que se ofrece con tres configuraciones según el gusto del usuario: la versión más deportiva -con caja de aluminio negra y una malla de silicona súper bien diseñada, sin correas- la versión elegante -caja color acero, malla de cuero color Mocha by Pantone- y la versión “Black Beauty” -similar a la primera, pero con malla metálica. Más allá de las versiones comercializadas, es posible combinar el reloj con cualquier correa estándar de 22mm de ancho, lo que le suma aún más versatilidad en el uso diario.

La versión utilizada para esta reseña es la deportiva, que tiene un peso de 34 gramos y se siente muy cómoda en la muñeca. La malla de silicona tiene las perforaciones de manera tal que siempre habrá una que se adapte bien a la muñeca, y no como sucedía con algunos relojes que calzaban o muy ajustados o muy flojos. Y esto no es solo un detalle: el correcto funcionamiento del sensor ubicado en la tapa trasera del reloj depende de que el ajuste sea el correcto.

La pantalla es de 1,4 pulgadas contenida en una caja de 47mm, con un cristal Gorilla Glass 3 que soporta rayones y salpicaduras, y la protección IP68 + 1 ATM1. Traducido: se puede ir a entrenar y el reloj va a soportar algunos toques de una pesa rusa sin sufrir rayones (comprobado). La visualización es perfecta en cualquier condición de luz, incluso bajo el sol. Mientras que el modo siempre activo permite ver la información clave con solo girar la muñeca.

Si lo que importa es lo de adentro, el Moto Watch es más que suficiente para satisfacer las necesidades básicas de los que buscan debutar en el segmento smartwatch. Una vez hecha conexión inicial (en menos de dos minutos), ofrece diversas estadísticas sobre bienestar: el sueño (horas, calidad del sueño, regeneración) frecuencia cardíaca, nivel de oxígeno en sangre, nivel de estrés y monitoreo de pasos de acuerdo a los niveles fijados en la configuración. También registra distintos tipos de ejercicios (desde running a básquet y fuerza) donde de algún modo (hay que confiar) mide pulsaciones, tiempo y calorías quemadas (divididas incluso en carbohidratos y grasas). Tiene brújula y GPS de doble frecuencia, y permite controlar la música del teléfono, pero guardar música en el reloj mismo.

El Moto Watch tiene una pantalla de 1,4 pulgadas y una caja de 47mm; permite hacer un seguimiento de la actividad deportiva, ver las notificaciones del celular y más

La batería es destacable: al momento de escribir este texto, el reloj tuvo su única carga completa diez días atrás, y todavía conserva el 37% de carga, por lo que los 13 días de autonomía que publicita la marca parecen ser ciertos. Y todo con un uso normal 24x7, sin nada extraordinario, pero siempre usando y probando las distintas funciones. Muchas de ellas accesibles también (y hasta de una manera más cómoda seguramente) desde la app Moto Watch instalada en el teléfono. Desde allí también se pueden cambiar las caras (hay 20 predeterminadas), descargar otras y diseñar las propias con funciones de IA.

Seguramente los que ya tienen un Garmin o similares no piensen en cambiar por un Moto Watch, pero sí aquellos que ya tienen los otros integrantes del ecosistema (celular, auriculares, el tag Bluetooth) o quienes no se habían animado a incorporar esta tecnología por ser algo inaccesible. Ya con la certeza de que no es ni por asomo uno de esos relojes inútiles (¿dumbwatches?) que venden en Temu por menos de lo que cuesta una pizza, y sí con la garantía de esta reseña. Quien escribe se niega a tener que devolverlo.