Motorola adelanta el Signature 27, el smartphone que lleva el chip más avanzado de Android para 2027

Motorola ha anunciado el Motorola Signature 27, su smartphone de gama premium, que está impulsado por el procesador Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, ofrece funciones avanzadas de inteligencia artificial (IA) y una cámara con teleobjetivo periscopio de 200MP, todo ello en un cuerpo cuidadosamente diseñado.

El Motorola Signature 27 no es solo el smartphone de Motorola más avanzado hasta la fecha, sino también el primero de los dispositivos premium de la marca que adopta una nomenclatura numérica que utiliza los dos últimos dígitos del año siguiente; un cambio con el que la compañía pretende crear una identidad coherente para las generaciones futuras.

Este dispositivo se ha presentado en el marco de la Snapdragon Summit, donde Qualcomm ha desvelado el chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, que dota al nuevo Motorola Signature 27 de un rendimiento “rápido, fluido y fiable”, que se traduce en “potentes capacidades de IA en el dispositivo” y “aplicaciones de IA en la nube más rápidas”, así como “experiencias de cámara mejoradas, gaming responsivo y velocidades de descarga más rápidas”.

Todo ello está respaldado por el sistema de refrigeración ArcticMesh de Motorola, que combina un nuevo gel térmico con diamante, metal líquido, malla de cobre y una cámara de vapor 3D rediseñada para gestionar el aumento de temperatura durante el uso en tareas intensivas.

Se trata también del primer smartphone de Motorola en aprovechar la asociación que ha anunciado con Bang & Olufsen, lo que le permite ofrecer audio sintonizado por los ingenieros acústicos de la firma danesa. La colaboración también impulsará tecnologías de audio, modos de sonido y nuevas experiencias de usuario bajo el sello ‘Audio by Bang & Olufsen’.

En lo que respecta a la cámara, el dispositivo cuenta con un sistema avanzado compuesto por el sensor principal Sony LYTIA 910 de 50MP y el teleobjetivo periscopio de 200MP, que se complementa con mejoras que introduce la IA, como en el Motor de Mejora de Vídeo, donde ayuda a mantener las imágenes nítidas y a ofrecer colores naturales. El dispositivo incluye la integración de la Estabilización de Imagen de Qualcomm Technologies, que trabaja junto con el estabilizador de imagen óptico de 3,5° integrado.

Las funciones de inteligencia artificial se amplían de la mano de Gemini de Google, que se integra en aplicaciones y servicios. Por ejemplo, permite utilizar Gemini Omni para convertir imágenes en videos y Lyria para generar música.

El Motorola Signature 27 es el primero de la compañía con chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 y audio de Bang & Olufsen

Motorola ha incidido en el diseño de Motorola Signature 27 que, asegura, está basado en un equilibrio la expresión estética con el rendimiento práctico. El nuevo dispositivo presenta una silueta de aluminio con bordes redondeados y un acabado de cerámica suave y aluminio cepillado, que elevan la estética a un nivel premium.

El motorola signature 27 estará disponible en los acabados Pantone Coal Smoke y Pantone Capulet Green. Ofrecerá siete años de actualizaciones de sistema operativo y se espera que llegue al mercado en 2026.

Cómo es el nuevo chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Qualcomm ha anunciado el lanzamiento de sus dos nuevas plataformas móviles, diseñadas para impulsar la era de la inteligencia artificial (IA) agéntica y la próxima generación de ‘smartphones’ premium con los chips Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 y Snapdragon 8 Elite Gen 6, que llegan con hasta un 35 por ciento más de rendimiento en tareas de IA.

La compañía estadounidense de semiconductores ha dado a conocer todos los detalles de sus nuevos procesadores este martes en el marco de su evento de presentación anual Snapdragon Summit, celebrado en Maui (Hawaii), con los que ha iniciado una nueva estrategia: la introducción de dos chips de nivel ‘flagship’ a la vez.

Con este planteamiento, Qualcomm pretende ofrecer a los fabricantes más flexibilidad y más posibilidades en las capacidades avanzadas de IA. Como ha señalado el vicepresidente senior y director general de Mobile Handsets de Qualcomm Technologies, Chris Patrick, la idea es llevar sus “últimas innovaciones en IA a un abanico más amplio de dispositivos móviles ‘premium’”.

“Hoy conseguimos un hito al introducir no solo una, sino dos plataformas móviles flagship que ofrecen experiencias de IA agéntica que son inmediatas, personales y adaptativas”, señala Patrick, para subrayar a continuación que su estrategia multiinsignia “permite llevar a los límites lo que es posible en los móviles”.

Así, estas nuevas plataformas móviles son el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 y el Snapdragon 8 Elite Gen 6. Entre las características principales de ambos procesadores están la fabricación en nodo de 2 nm, el soporte para memoria LPDDR5x/6 (hasta 5300 MHz y hasta 24 GB), el almacenamiento UFS 5.0, la CPU personalizada Qualcomm Oryon, la GPU Qualcomm Adreno rediseñada y la NPU Qualcomm Hexagon, además de la capacidad de ejecutar agentes de IA directamente en el dispositivo.

Es decir, tiene la capacidad de permitir que los agentes se ejecuten de forma local para dar respuestas más rápidas, privadas y personalizadas según la necesidad del fabricante en las experiencias de IA que vaya a impulsar en los móviles que lleven ambos chips.

Además de la IA agéntica, la compañía ha detallado algunas de las nuevas capacidades avanzadas en gaming e imagen. En primer lugar, el Extreme Gen 6 estrena Adreno Neural Fusion, una nueva tecnología que aplica IA para mejorar los gráficos, optimizar la inmersión visual y mejorar la eficiencia energética durante una partida.

En segundo lugar, otra de las novedades de este modelo es el soporte a Advanced Professional Video (APV), mientras que ambos chips incorporan la tecnología Intelligent Pixel Control para mejorar el procesamiento de escena y la calidad fotográfica y de video.

Es más, para grabación de video el chip Extreme graba 8K a 60 fps y 4K a 240 fps e incorpora decodificador H.266, mientras que el Gen 6 se queda en 8K a 30 fps y 4K a 120 fps, y se queda sin H.266.

Ambos SoCs comparten el módem Qualcomm X105 5G Modem-RF (descarga de hasta 14,8 Gbps y subida de hasta 4,2 Gbps), Qualcomm FastConnect 8800 para Wi-Fi y Bluetooth (descarga de hasta 11,6 Gbps con Wi-Fi 4x4) y soporte para Wi-Fi 8, Bluetooth 6.0, UWB y Thread.

Mejoras en el rendimiento

En lo que respecta al rendimiento, el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, comparado con su predecesor, el Snapdragon 8 Elite Gen 5, ha mejorado un 13 por ciento en el rendimiento de la CPU, un 37 por ciento en la eficiencia energética de la CPU, un 44 por ciento en el rendimiento de la GPU y un 40 por ciento en la eficiencia energética de la GPU.

En cambio, el Snapdragon 8 Elite Gen 6, comparado con el 8 Elite Gen 5, mejora un 10 por ciento el rendimiento de la CPU, un 37 por ciento en la eficiencia energética de la CPU, un 35 por ciento en el rendimiento de la GPU y un 40 por ciento en la eficiencia energética de la GPU.

Por lo que respecta a la NPU, el Elite Extreme Gen 6 ha mejorado un 35 por ciento y un 33 por ciento en rendimiento y rendimiento por vatio en tareas de IA respectivamente, mientras que el Elite Gen 6 mejora un 14 por ciento y un 20 por ciento en esos mismos apartados.

Tanto el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 como el Snapdragon 8 Elite Gen 6 se estrenarán en los móviles flagship de marcas como Honor, iQOO, OnePlus, Oppo, Redmi, RedMagic, vivo y Xiaomi, aunque no se han precisado los modelos ni las fechas en las que se presentarán algunos de los móviles top de estas compañías.