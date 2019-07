No anda Twitter y no hay dónde publicar memes de la caída

El robot que indica que no funciona Twitter

11 de julio de 2019 • 16:05

No anda Twitter . El servicio dejó de funcionar cerca de las 15.30 hora local, y a diferencia de lo que sucede cuando Facebook o Instagram tienen alguna falla, los usuarios no tuvieron dónde salir a calmar su ansiedad con memes: el mayor atractivo de Twitter (el flujo de publicaciones en tiempo real, la actualización en vivo) no puede ser duplicado por otras redes sociales, que tienen un ritmo de publicación y consumo muy diferente, más basado en algoritmos que privilegian contenidos o usuarios afines.

Como sucede en otras ocasiones, se desconoce el motivo específico por el que Twitter no funciona, aunque la compañía confirmó que había un problema y lo estaba investigando. Por lo general estas fallas se resuelven en poco tiempo.

Los reportes de problemas en Twitter en todo el mundo según el sitio especializado Down Detector