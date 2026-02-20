La IA eligió al mejor cantante de la historia y la respuesta no es la que muchos imaginan

Hay una gran variedad de artistas que marcaron la industria musical por sus performances, su talento y su capacidad vocal. Ahora, ¿cuál es el mejor cantante de la historia? La inteligencia artificial (IA) ofrece una respuesta a esta duda que puede traer grandes debates y la respuesta no es lo que muchos imaginan.

Una de las plataformas más utilizadas por las personas es ChatGPT, que viene con tecnologías avanzadas de IA generadas por los últimos modelos de lenguaje de OpenAI. A la hora de brindar información, la herramienta recopila datos de distintos sitios web.

¿Quién es el mejor cantante de la historia, según la IA?

Ante esta consulta, ChatGPT señaló que esta pregunta es “intrínsecamente subjetiva y depende de los criterios que se utilicen: técnica vocal, influencia cultural, innovación artística, impacto comercial o versatilidad estilística”. Luego, ofreció un listado de algunos de los vocalistas más destacados, desde una perspectiva musicológica y de la industria:

Freddie Mercury: tenía un rango vocal amplio y flexible, con la capacidad para alternar entre registros líricos y rockeros sin perder potencia ni afinación. Contaba con un dominio absoluto del escenario y una expresividad que convirtió cada interpretación en una experiencia teatral. Su influencia en el rock y en la performance en vivo sigue siendo un estándar de comparación.

Queen - Love of my Life

Whitney Houston : su técnica vocal era sobresaliente, con control del vibrato y del belting, afinación precisa y gran capacidad para sostener notas largas con estabilidad. Elevó el estándar del pop y el R&B contemporáneo, lo que convirtió en modelo técnico para generaciones posteriores.

Aretha Franklin: su potencia emocional y autoridad interpretativa son consideradas inigualables. Su fraseo, uso del gospel y capacidad de improvisación redefinieron el soul. La intensidad expresiva de su voz la consolidó como una referencia histórica en la música popular.

Michael Jackson: se caracterizó por su versatilidad rítmica, identidad vocal inmediata y enorme impacto cultural global. Integró técnica, interpretación y puesta en escena en un nivel de excelencia pocas veces visto. Su legado artístico trasciende generaciones y mercados.

Luciano Pavarotti: referente del bel canto moderno, con proyección, potencia y claridad tímbrica excepcionales. Su técnica académica sólida y el dominio del registro agudo lo posicionaron entre los tenores más destacados de la historia de la ópera.

Ave María interpretada por Luciano Pavarotti

Céline Dion : es conocida por tener una técnica vocal muy sólida, control respiratorio excepcional y potencia en el registro agudo. Eso la convirtió en una referente del pop contemporáneo, con capacidad para sostener notas largas con estabilidad y precisión.

Beyoncé: cuenta con gran dominio técnico, versatilidad estilística y resistencia vocal en performances en vivo de alta exigencia física. Su influencia cultural y artística la posiciona como una de las figuras más completas de su generación.

Adele: se destaca timbre distintivo y poderosa interpretación emocional. Capacidad para combinar técnica clásica del soul con sensibilidad contemporánea, logrando alto impacto comercial y crítico.

Adele - Hello

Andrea Bocelli : este tenor con formación lírica logró masividad global, al combinar repertorio operístico y crossover. Es reconocido por su proyección y control del fraseo.

Luis Miguel: tiene una técnica depurada dentro del pop latino y la balada romántica. Cuenta con amplio rango, manejo del vibrato y consistencia interpretativa a lo largo de décadas.

Por otro lado, también destacó a Mercedes Sosa como una de las artistas argentinas consideradas como una de las mejores cantantes por su “profundidad interpretativa y compromiso artístico”. “Su voz transmitía identidad cultural y emoción con una sobriedad expresiva notable. Figura central de la música latinoamericana por su impacto social y simbólico”, detalló la IA.