No sos vos, es la IA: ChatGPT, Claude y Grok están teniendo problemas intermitentes de servicio

En una coincidencia inusual, tres de las mayores plataformas de inteligencia artificial del mundo experimentan en la mañana de este jueves problemas intermitentes de servicio, que las compañías confirman, al tiempo que aclaran que están trabajando en una solución.

En el caso de ChatGPT, en la página donde reporta el estado de servicio, OpenAI aclara que están teniendo problemas no especificados con ChatGPT y Codex que aplicaron la mitigación del error y están monitoreando la recuperación del servicio.

OpenAI confirmó problemas de servicio en ChatGPT y Codex

En lo que refiere a Claude, Anthropic ofrece un sitio similar para ver si hay algún problema con la plataforma; allí indicó que estaban viendo gran cantidad de errores en Claude Mythos 5.1, Claude Fable 5.1, y Claude Opus 5, además de los anteriores; que ya identificaron la causa; y que los únicos que en el mediodía argentino estaban teniendo problemas eran Opus 4.8 y Opus 5.

Anthropic confirmó problemas de servicio en varios de sus modelos de IA

En el caso de Grok, la página de servicio de la IA de X también indica que está con problemas, aunque solo avisa que Grok está teniendo problemas en su funcionamiento y que la compañía está investigando la causa.

La página donde SpaceX avisa que Grok tiene problemas de servicio

Por lo general, estas fallas se deben a alguna actualización de los sistemas o un error en una nueva configuración, y se corrigen en pocas horas