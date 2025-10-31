OnePlus 15: todo lo que tiene este smartphone tope de línea que estará disponible el 13 de noviembre

OnePlus ha anunciado el lanzamiento de su nuevo smartphone buque insignia OnePlus 15, que llegará el próximo jueves 13 de noviembre como un salto adelante de dos generaciones en rendimiento e inteligencia, impulsado por el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 y el sistema operativo actualizado OxygenOS 16 (Android 16), además de agregar capacidades fotográficas mejoradas con DetailMax Engine.

El nuevo integrante de su familia de smartphones ha sido diseñado con el objetivo de ofrecer una experiencia móvil “rápida y fluida”, de la mano de una inteligencia personalizada y capturas fotográficas nítidas tanto durante el día como por la noche.

En este sentido, la compañía dará a conocer todas las características de su nuevo dispositivo OnePlus 15 en un debut global previsto para celebrarse el próximo jueves 13 de noviembre.

Concretamente, la tecnológica ha adelantado que el nuevo OnePlus 15 llegará impulsado por el nuevo procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, siendo uno de los primeros smartphones en equipar el nuevo procesador de Qualcomm, que se combina con una memoria RAM de 16 GB LPDDR5X Ultra+ de 10.667 Mbps.

Los colores del OnePlus 15

El OnePlus 15 lleva una pantalla plana FullHD+ de 6,78 pulgadas a 165 Hz, e incluye una batería de 7300 mAh con carga rápida de 120 watts. Las cámaras se componen de un sensor principal, un zoom 3,5x y un gran angular; los tres sensores son de 50 megapixeles.

Asimismo, también integrará los avances del nuevo sistema operativo OxygenOS 16, como son las experiencias impulsadas por Inteligencia Artificial (IA) para una interacción más fluida y mejorada con el asistente personal de Google, Gemini.

Con ello, los usuarios podrán hacer uso de funciones como Mind Space para consultar información y datos previamente guardados, así como Plus Mind para acceder a una IA personalizada capaz de adaptarse al contexto de cada usuario.

Capacidades fotográficas

En el apartado fotográfico, la compañía ha subrayado la tecnología DetailMax Engine que agrega el OnePlus 15, que se basa en un nuevo algoritmo de fotografía que integra un conjunto de tecnologías para capturar imágenes más claras y “fieles a la realidad”.

Igualmente, la cámara de este nuevo smartphone contará con el modo Ultra-Clear de 26 MP, que combina datos de varias tomas de 12 MP para generar un solo frame de alta resolución de 50 MP, “produciendo una foto final de 26 MP con mayor claridad”, como ha explicado la firma en un comunicado.

Así es el nuevo diseño del OnePlus15

Siguiendo esta línea, para capturas de sujetos en movimiento rápido, el OnePlus 15 también ofrece la tecnología Clear Burst, que dispara 10 fotogramas por segundo para capturar instantes precisos. Este avance supone una mejora con respecto a los 6fps del OnePlus 13, además, utiliza un sistema de doble exposición para evitar el desenfoque.

Finalmente, en entornos con poca luz, la tecnología Clear Night Engine emplea el sistema Dual Analog Gain para eliminar los desfases de tiempo entre exposiciones. Como resultado, OnePlus asegura fotos nocturnas más “brillantes, limpias y naturales”.

Diseño

OnePlus 15 ofrecerá un diseño con innovación de materiales. En concreto, la tecnológica ha avanzado que contará con tres acabados de color únicos.

Así es el nuevo diseño del OnePlus15

Uno de ellos es la versión en negro ‘Infinite Black’, que estrena un acabado en vidrio mate que, con un aspecto minimalista, resiste a las huellas dactilares. Igualmente, también se lanzará una versión en blanco ‘Sand Storm’, que combina un panel trasero de fibra de vidrio ligera con un marco metálico microarco oxidado (MAO), con un recubrimiento de calidad cerámica 1,3 veces más duro que el titanio.

Además de todo ello, también se ha lanzado una versión violeta ‘Ultra Violet’, con revestimiento óptico dinámico de doble capa, que varía con la luz cambiando de un tono violeta a zafiro.

OnePlus también ha detallado que este nuevo smartphone, equipado con capacidades avanzadas de creación de contenido, se complementará con las capacidades de DJI y su Osmo Mobile 7, el gimbal pensado para capturar videos con estabilización de séptima generación, Active Track 7.0 y múltiples funciones inteligentes.

Con todo, la firma compartirá todas las características del OnePlus 15 el próximo 13 de noviembre, aunque ya se puede reservar en Europa para recibir un descuento de 50 euros, además del DJI Osmo Mobile 7 de regalo.

La compañía también ha remarcado que, para celebrar el lanzamiento del OnePlus 15, contarán con una tienda Pop-Up que regresará a distintas ciudades europeas, entre otras, Madrid para poder probar el smartphone.