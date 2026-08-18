OpenAI lanza un ChatGPT para adolescentes, con control parental y foco en el aprendizaje

OpenAI ha presentado ChatGPT para Adolescentes, una experiencia específica para los menores de 18 años que establece restricciones y controles parentales en el uso del chatbot y refuerza su papel como herramienta de aprendizaje.

ChatGTP ha superado la barrera de los mil millones de usuarios, entre los que se encuentran menores de 18 años, que constituyen la primera generación que crecerá con el uso de la inteligencia artificial (IA) en la vida cotidiana.

Según la compañía tecnológica, principalmente, utilizan el popular chatbot con el fin de aprender, ya sea como ayuda para las tareas del colegio o para adquirir nuevos conocimientos o habilidades sobre temas o actividades de su interés.

Con el foco puesto en el aprendizaje y el estudio, OpenAI ha anunciado el nuevo ChatGPT para Adolescentes, una experiencia por defecto para los usuarios menores de 18 años. Su despliegue ha comenzado este martes y se completará a lo largo de las próximas semanas, con la intención de que esté disponible a nivel global.

Cómo funciona ChatGPT For Teens, la versión para adolescentes

ChatGPT for Teens para estudiar

ChatGPT para Adolescentes ofrece una experiencia adaptada a la edad de sus usuarios, con restricciones activadas por defecto y controles parentales que permiten a los padres y tutores supervisar y gestionar el uso que los menores hacen de la inteligencia artificial.

El objetivo es que puedan utilizar ChatGPT con seguridad, y que su uso les ayude a desarrollar el pensamiento crítico y a profundizar la comprensión en lo que están estudiando. Para ello se centra en un modo estudio que ofrece guías de aprendizaje, con preguntas de repaso y explicaciones en lenguaje adaptado o un tono distinto para asegurar que se asimila lo consultado.

La compañía tecnológica ha incidido en el papel de ChatGPT como guía y apoyo en el estudio, asegurando que busca la participación activa del menor en lugar de simplemente darle las respuestas que solicita. Por ello, el chatbot ofrece cuestionarios y visualizaciones de aprendizaje, para que los menores puedan practicar y comprobar sus conocimientos.

También se ha incluido la posibilidad de establecer unas horas de estudio, en las que se activa el modo estudio por defecto y la IA evita que las conversaciones se desvíen del aprendizaje, así como unos recordatorios para que hagan los deberes de manera responsable en lugar de buscar atajos.

Bienestar y controles parentales

Estas funciones de aprendizaje se complementan con otras dirigidas a mejorar el bienestar, con recordatorios para que hagan una pausa del chatbot y que les señalan que están hablando con una IA y no con un humano, o para que puedan establecer pausas de horas o incluso días para desconectar de la inteligencia artificial.

Dentro de ChatGPT para Adolescentes, las protecciones implementadas dirigen las respuestas del modelo de IA para que se ajusten a su edad y no respondan a cuestiones peligrosas con el fin de que los contenidos que muestren sean adecuados a su edad.

Estas restricciones se aplican también a las imágenes, con notificaciones sobre contenido sensible, para que el menor sea consciente de lo que comparte con ChatGPT, sobre todo si contienen información privada o personal. Asimismo, se ha incluido una notificación para permitir el uso de la cámara.

La nueva experiencia se construye sobre los controles parentales ya existentes, que amplía para reforzar la supervisión. Es el caso de las notificaciones por contenido sensible o dañino, que podrán recibirlas los padres que tengan cuentas de adolescentes vinculadas en determinadas situaciones de alto riesgo.

OpenAI ha recalcado que esta nueva experiencia se ha desarrollado teniendo en cuenta los compromisos que la empresa ha adoptado para garantizar la seguridad de los adolescentes en sus productos, que incluyen incentivar la búsqueda de apoyo en el mundo real, ser transparentes y tratar a los adolescentes como lo que son.